Schneider Electric, detrás de la energía y la refrigeración de los Dell Solution Centers Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 13:18 h (CET) La empresa cuenta con 15 instalaciones en todo el mundo en las que muestra sus últimas innovaciones a sus clientes, los Dell Solution Centers, que cuentan con soluciones Schneider Electric, entre ellos el DCIM StruxureWare for Data Center e InfraStruxure para Data Center. La alianza entre las dos empresas permite garantizar a los clientes de Dell una experiencia segura y fiable, a la vez que garantiza la máxima eficiencia de las instalaciones de los DSC La empresa Dell, una de las de mayor referencia en el sector IT, cuenta con unas instalaciones estratégicas, los Dell Solution Centers (DSC), que permiten a los prospects, o clientes potenciales, formarse técnicamente y sobre todo experimentar las soluciones Dell; incluyendo la posibilidad de simular el entorno específico de cada cliente.

Más de 15,000 empresas han pasado por los 15 Solution Centers de Dell a lo largo de los últimos tres años. Cada DSC cuenta con el soporte de un centro de datos en el que se pueden probar los entornos del cliente y así valorar nuevas soluciones. Tal y como asegura Brian Hayden, Global Infrastructure Lead de Dell: "Perder un centro de datos en un momento decisivo en el proceso de gestión del cliente, podría tener un gran impacto en ese proyecto". Por este motivo, los DSC cuenta con soluciones de Schneider Electric para la energía crítica, como su DCIM StruxureWare for Data Centers y su solución InfraStruxure para centros de datos bajo demanda.

La relación entre Schneider Electric y Dell es un buen ejemplo de cómo las empresas confían cada vez más en alianzas estratégicas para el éxito. Ambas empresas son expertas en la solución de retos IT, ayudando a los clientes a alcanzar sus objetivos empresariales, sacando el mayor provecho de sus presupuestos.

El caso del Campus Limerick

El Campus Limerick de los DSC cuenta con tres centros de datos, cada uno de ellos muy diferentes, que alojan 70 racks que contienen más de 1500 servidores, interruptores, infraestructuras de almacenamiento y de red.

"Los nodos informáticos han aumentado su densidad, y lo mismo ha pasado con los dispositivos de almacenamiento. Al aumentar la densidad de potencia de los dispositivos, se ponen a prueba la alimentación y la capacidad de refrigeración disponibles en el centro de datos", afirma Hayden.

Las soluciones de Schneider Electric están ayudando los DSC a enfrentarse a los problemas de alimentación y refrigeración y, por ejemplo, han permitido a los DSC usar el free-cooling durante 302 días, lo que supone un ahorro energético equivalente a 25.000 dólares.

Por lo tanto, para garantizar el rendimiento eficiente y confiable del centro de datos para clientes con amplios requisitos, los DSC dependen de las soluciones de infraestructura inteligente para centros de datos que ofrece Schneider Electric.

La compañía ha adoptado la eficacia del uso de la energía como métrica para sus entornos de prueba en los centros de datos y utiliza una serie de herramientas para monitorizar y medir la eficiencia. El Data Centre Expert de Schneider Electric ofrece un panel de control de todas las instalaciones de toda la región EMEA. Puesto que las instalaciones las gestiona un equipo virtual, se ha creado un portal para proporcionar una visión de lo que sucede dentro de los centros de datos, incluido el mapeo térmico y el análisis. Un alto nivel de uso de software y automatización aumenta significativamente las funcionalidades y la capacidad de respuesta del equipo de gestión.

"En EMEA también estamos utilizando el software Data Centre Operations de Schneider Electric, que nos permite garantizar, por ejemplo, que equilibremos las cargas correctamente en los centros de datos. Podemos simular los fallos de refrigeración y el impacto en los servidores, y crear mapas térmicos en toda la instalación. Usamos las mejores prácticas para que asegurar a los clientes que las pruebas que están ejecutando se implementan en un entorno bien gestionado", afirma Hayden.

Schneider Electric, partner de confianza de los Dell Solutions Centers

"Schneider Electric no se limita a entregar la solución, sino que también gestionan toda la instalación", sigue Hayden. "Schneider Electric es un partner probado y de confianza", asegura Brian Hayden, Global Infrastructure Lead de Dell. "Son pioneros en la tecnología de refrigeración In-Row de alta densidad. Igual que los clientes quieren ver las últimas soluciones IT de Dell, también están interesados en las últimas tecnologías de energía y refrigeración, como el caso del HACS (Hot Aisle Containment System en inglés, pasillo caliente aislado) y el free-cooling". Además, añade, "la solución modular es dinámica e inteligente: cuando cargan los racks, podemos ver que el ventilador acelera según sea necesario para proporcionar más refrigeración. El hardware IT también se está volviendo más inteligente. Las unidades de APC hacen lo mismo a nivel de centro de datos, por lo que estamos obteniendo lo mejor tanto a nivel de componentes como de centros de datos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tot Net refuerza el departamento comercial como parte de su estrategia de crecimiento La compañía Nova Activa Gestió Immobiliaria toma el control del mercado en Badalona y cercanías Platmilum revoluciona el mercado estético en España con la biomesoterapia no invasiva Ogury anuncia importantes actualizaciones para su Consent Manager Doca presenta un nuevo concepto de cocina en Espacio Cocina SICI 2019