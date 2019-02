Vuelve League of Legends - Ashe: Comandante con el tercer tomo Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 12:41 h (CET) Marvel Entertainment y Riot Games publican el tercer tomo de la historia de uno de los personajes más longevos del juego. Igual que los anteriores tomos, estará disponible en Marvel Unlimited, Comixology y en la página oficial del Universo de League of Legends Ya está disponible el tercer tomo de la historia de League of Legends - Ashe: Comandante. Se trata de la primera novela gráfica en la que colaboran conjuntamente Marvel y Riot Games para profundizar de una nueva forma en el universo de League of Legends, en este caso con el foco puesto en Ashe.

En League of Legends - Ashe: Comandante, los invocadores podrán conocer mejor el pasado de la arquera, una hija del hielo que creció en el despiadado territorio salvaje del norte, una guerrera dotada de una conexión mágica con su helada tierra natal que carga con el peso de las fanáticas expectativas de su madre.

Tras partir en una peligrosa misión para descubrir la verdad sobre un antiguo mito, Ashe y su grupo reciben un ataque sorpresa de quien resulta ser Maalcrom, sacerdote de la escarcha que traiciona y mata a Grena delante de Ashe. Tras eso, la hija del hielo pasa varios días huyendo hasta alcanzar lo que se suponía que era el trono de Avarosa. Allí consigue derrotar a Maalcrom con su famoso arco.

Esta novela gráfica supone el debut del escritor de Riot Games, Odin Austin Shafer, que contará con el impresionante arte de la nominada al premio Most Promising Newcomer (mejor ilustradora revelación) de Russ Manning, Nina Vakueva(HEAVY VINYL).

Para disfrutar de esta apasionante historia de Ashe, los lectores podrán hacerse con ella a través de tres canales distintos: gratis en la página del Universo de League of Legends, en Marvel Unlimited con una suscripción o en Comixology por 5 dólares.

La cuarta y última entrega de Ashe: Comandante estará disponible el próximo 20 de marzo. Será entonces cuando se conozca el desenlace de la apasionante historia de la hija del hielo. En mayo de 2019 será el lanzamiento de la novela gráfica.

