Más de 200 revestimientos de liner reparados en piscinas durante el último año por Díaz Pools Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 11:56 h (CET) No es casualidad ni suerte que la empresa especializada en reparación de piscinas, Diaz Pools, consiguiera el año pasado realizar más de 200 revestimientos de liner, convirtiéndose así en una de las compañías lideres dentro de su sector Este éxito se debe a diferentes factores que no dejan lugar a equivoco sobre la profesionalidad y calidad de servicios de dicha empresa, ya que todos sus clientes coinciden en los buenos resultados de los revestimientos de liner, tanto de pvc, como de Alkorplan Touch. Diaz Pools está especializada en liner para piscinas en Barcelona.

aCabe destacar que no ha sido cosa de un año, ya que Diaz Pools cuenta con más de 2.000 trabajos realizados con éxitos, dado que su afán por mejorar e innovar en los revestimientos, hace que puedan ofrecernos una de las mayores carteras de servicios de su sector.

Pero para conocer más en profundidad los servicios de revestimiento de liner, se quieren conocer cuáles son todas las ventajas de estos trabajos, y sus principales características. Además de garantizar una total estanqueidad de sus piscinas, desde Diaz Pools prometen un trabajo rápido, limpio, de fácil acceso, y sobre todo de la mayor calidad posible.

Los revestimientos de liner para piscinas que ofrece esta empresa, son en su mayoría de pvc, ya que son su especialidad. Este material se adapta a cualquier tipo de superficie y piscina, pero lo más importante es que acaba con cualquier tipo de fuga, grieta o rotura, que podrían provocar grandes perdidas de agua y por lo tanto grandes perdidas monetarias a sus propietarios.

El pvc cuenta con una gran flexibilidad y una resistencia sorprendente, pero esto no es suficiente si no se cuenta con un equipo que lo instale de manera adecuada, por ello en Diaz Pool ponen a su disposición a los mejores profesionales, quienes instalaran dicho revestimiento mediante un método de termo fusión. Este método asegura la unión entre todas las juntas, así como la capacidad de absorber todos los movimientos estructurales.

Aún con todas estás ventajas, muchas personas no les convence el aspecto que le otorga a sus piscinas el revestimiento de liner, pero esto es cosa del pasado, ya que en Diaz Pools cuentan con las técnicas más avanzadas de pigmentación y emulación, otorgándole a un revestimiento de pvc, el aspecto de un empedrado de obra, con la ventaja de no perder todas las cualidades de dicho material.

Si se quiere saber más sobre esta compañía, los revestimientos de liner y todos sus demás servicios, solo se les de llamar, y enseguida empezaras a notar todas las virtudes que han mencionado. Y si no se dispone de un presupuesto muy elevado, no hay que preocuparse, ya que en Diaz Pools crearan un presupuesto que se adapte a sus necesidades, sin perder calidad en ninguno de los servicios que contrate.

DIAZ POOLS

Carretera de Sentmenat, 8, 08213 Polinyà, Barcelona

Teléfono: 93 580 38 89

Email: reparaciondepiscinas@gmail.com

Web: https://linerpiscinas.com/

