El Sevilla busca volver a derrotar al Barcelona en el Sánchez Pizjuán Athletic y Eibar llegan al derbi de la 25º jornada de Liga separados por un punto de diferencia Nacho Moreno

viernes, 22 de febrero de 2019, 13:42 h (CET) Mañana sábado a las 16:15 llega el plato fuerte de la jornada. Un Sevilla-Barcelona que promete ofrecer espectáculo a los aficionados. Los hispalenses ya ganaron al FC Barcelona en casa hace un mes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y buscan repetir la hazaña. Sin embargo, llegan al partido condicionados por el esfuerzo físico realizado el pasado miércoles en la Europa League ante la Lazio, pero con la motivación de enfrentarse a uno de los mejores equipos del planeta. Y es que, como ha dicho Pablo Machín, los sevillistas no le tienen miedo al Barça, ya que en el último enfrentamiento en el Sánchez Pizjuán consiguieron la victoria por dos goles a cero. Los culés, que no pierden desde este partido, quieren lograr los tres puntos para afianzar su liderato.



Llega el fin de semana y vuelve de nuevo una jornada que se presenta apasionante, con los equipos muy parejos en cuanto a puntos, tanto en la lucha por la permanencia como en la zona noble de la clasificación. Algo sorprendente teniendo en cuenta la superioridad de la que gozaban los grandes con respecto al resto de equipos en las últimas temporadas.



A día de hoy, existen ocho clubes en la parte baja de la tabla cuya trayectoria parece indicar que sufrirán para mantenerse en la categoría. Por otro lado, otros ocho conjuntos que disponen de serias opciones de jugar competición europea el año que viene. Para muchos, un indicativo de que el nivel de las plantillas de los más modestos ha ido aumentando con el paso de los años y que en la actualidad pueden competir contra cualquier equipo de la Liga.



Espanyol-Huesca La 25ª jornada de la Primera División española comienza hoy a las 21:00 con el partido que enfrentará al Espanyol contra el Huesca. El colista tratará de seguir esa línea ascendente de juego y resultados que se ha visto en las últimas jornadas, mientras que el conjunto dirigido por Rubi buscará la victoria en su feudo para alejarse del descenso y meterse en la lucha por las plazas que dan acceso a la Europa League. El principal atractivo del partido será la participación del flamante fichaje "perico", el delantero chino Wu Lei, que llegó en el pasado mercado invernal a cambio dos millones de euros.





Athletic-Eibar

Habrá un emocionante derbi vasco en San Mamés entre el Athletic y el Eibar. El 10º y el 11º de la clasificación, separados por tan sólo un punto de diferencia. Tras mal inicio de temporada que experimentaron los leones, en el que llegaron a coquetear con los puestos de descenso, el cambio en el banquillo parece haberle dado otra cara a la plantilla bilbaína y las vistas están más puestas en la esperanza de llegar a Europa que en el temor de un hipotético descenso. En cuanto al Eibar, esperan poder seguir con la racha de cinco partidos consecutivos sin saborear la derrota. Un equipo rocoso y muy trabajado en el aspecto táctico que luchará por los tres puntos en juego en la Catedral.



Leganés-Valencia

El domingo el Valencia viajará a Leganés para enfrentarse a los pepineros en horario matinal (12:00). El equipo de Marcelino García Toral ansía la victoria en Liga, ya que los valencianistas no consiguen los tres puntos en esta competición desde el 26 de enero frente al Villarreal, lo que no concuerda con los objetivos que se marcó la directiva a ché antes de iniciarse la temporada, entre los cuales el más destacado es conseguir plaza para la próxima edición de la Champions League. Por otro lado, el Leganés del exvalencianista Mauricio Pellegrino, que no pierde en casa desde el 11 de octubre frente al Eibar, será un contrincante complicado teniendo en cuenta que los de Marcelino tuvieron partido entre semana.





Atlético de Madrid-Villarreal

A las 16:15 tendrá lugar en el Wanda Metropolitano el duelo entre el Atlético de Madrid y el Villarreal. Los colchoneros, en segunda posición de la tabla con 47 puntos, confían en conseguir una victoria que les acerque al tan ansiado liderato. El submarino amarillo, 18º en la clasificación con tan sólo 23 puntos, necesita sacar un resultado positivo del choque para de este modo alejarse del descenso.



Real Madrid-Levante

El Real Madrid visitará el Ciutat de Valencia con el objetivo de lograr el triunfo en el feudo granota, que se le resiste de 2016. La principal novedad en la plantilla madridista corresponde al alta médica de Isco, que hoy ha completado la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros y por tanto podrá viajar a Valencia. El Levante de Paco López, que ya consiguió derrotar al Madrid en el Bernabéu por 1-2 al inicio de la presente campaña, tiene las plazas que dan acceso a la Europa League a seis puntos y promete ponerle las cosas difíciles a los madridistas.



» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.