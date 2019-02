Est_Art una cita ineludible en la semana del Arte en Madrid Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 09:21 h (CET) Las claves que hacen a Est_Art una cita ineludible en la semana del Arte en Madrid: Descentralización, 1.500m2 de arte, más de 30 artistas e "IN·HERENCIA". Est_Art Space (C/ La Granja 4 - Alcobendas) inaugura el martes 26 de febrero a las 20.00 h. IN·HERENCIA En los 1.500 m2 de espacio expositivo de Est_Art, se podrá disfrutar de la obra de los 10 artistas participantes en IN·HERENCIA además de la de otros 27 autores.

IN·HERENCIA - Inauguración 26 febrero - 20.00h

Horario - 27 febrero – 2 marzo 10.00 – 20.00h / 3 marzo 10.00 – 14.00h

4 marzo – 30 marzo: Lunes a viernes de 10.00 – 19.00h / Sábados de 11.00 – 14.00h

“Somos un híbrido entre aquello que vivimos y aquello que heredamos, lo que nos rodea filtrándose por nuestros poros hasta mimetizarse con nuestro pensamiento, ideología, cuerpo etc. y los legados que arrastramos genéticamente en el ámbito personal, geográfico, o social.

Todo conforma lo Inherente y la Herencia.

Con esas herramientas construimos universos, retratamos entornos, redactamos nuestro interior y proyectamos nuestra entidad”.

Una exposición que reúne el trabajo de 10 artistas, trasmitiendo sus mundos intrínsecos por medio de:

Pintura e instalación Marian Calvorrey

Ilustración y grabado Cristina Mayo

Grabado Jorge Soto

Fotografía Ana Tornel

Escultura Verónica Mar y Mono Cieza

Pintura David Barrera, Enrique González, Francisco Carmena y Miguel Ángel López

*Inherente - Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo.

*Herencia - proceso por el cual se transmiten, de generación en generación, las características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos.

Est_Art

C/La Granja, 4

28108 –Alcobendas (Pol. Ind)

Tl. 91.661.08.18

info@estartspace.com

www.estartspace.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.