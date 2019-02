Un paseo por Madrid

Hoy os quiero llevar de paseo por el recorrido que hice hace unos días. Aunque vivo en Madrid nunca me canso de descubrir sitios nuevos, hacia tiempo que no iba por el barrio de Malasaña y tengo que reconocer que fue todo un descubrimiento...



Empezaré por este Concept Store: El Moderno (Calle Corredera Baja de San Pablo, 19), una tienda con artículos de escritura, decoración, diseño, lifestyle, regalos originales ideales, sin duda un espacio que no debes perderte.







Siguiendo por mi ruta, nos encontramos con este otro espacio, Rughara (calle Corredera Alta de San Pablo, 1), con ropa, calzado, complementos y decoración:







Otra de mis paradas favoritas es el Concept Store el Paracaidista, ocupa un edificio de seis plantas, cuenta con un mini cine y un restaurante rooftop, además en su planta baja tiene artículos de diseño ideales.







En la calle Belén, otro Concept Store, Despacio (calle Belén, 10), un sitio donde descubrir lo último en moda, complementos, decoración y gadgets de diseño.







Sus dueños abrieron su primer espacio en el año 2007 en Majadahonda, y en 2014, animados por clientes, decidieron abrir en esta zona.



Hola Guille (calle Pelayo, 43) fue otra de mis paradas, una tienda Vintage con mucha gracia, el diseñador e interiorista Guille Garcia-Hoz vende algunos de sus artículos...







Y esta última, AMEN (Calle San Andrés, 3), con ropa de diseño, accesorios, y un corner dedicado a las zapatillas de deporte. Espacio minimalista con cierto aire industrial, de la misma propietaria que montó Enfant Terrible, un espacio que se alquilaba a diseñadores como showroom, de ahí surgió la idea para este proyecto.







En este recorrido me falta contaros los espacios que descubrí para tomar algo….!próximo día más!