Los vehículos más baratos para cambiar la correa de distribución, según Reparatucoche.com Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 08:33 h (CET) Una de las averías por las que los vehículos visitan más los talleres es para cambiar la correa de distribución, según un informe realizado por Reparatucoche.com El paso del tiempo o la falta de un mantenimiento preventivo hacen que cada cierto tiempo tengas que pasar por el taller, a causa del mal estado de alguna de las piezas del coche. Y, aunque hay muchísimos tipos de averías, hay algunas más demandadas que otras. ¿Pero cuáles son?

Reparatucoche.com, líder en reparaciones online y adaptaciones de vehículos a gas licuado del petróleo, ha elaborado un informe del pasado año, en el que se recoge que las reparaciones más comunes se centran en la distribución, en el embrague y en los mantenimientos.

La correa de distribución es uno de los elementos que más problemas origina en el motor del coche y, por lo tanto, una de las principales razones por la que los usuarios visitan esta red de talleres.

Las averías en la correa de distribución se encuentran entre las peores averías que puede sufrir un vehículo, ya que es la encarga de transmitir el movimiento de todos los componentes al motor. El paso del tiempo es el principal responsable de que esta se dañe, por lo que Reparatucoche.com aconseja revisarla periódicamente y sustituirla cada cinco años, aunque este tiempo varía según el modelo.

Renault, Seat, Citroën y Ford son algunos de los vehículos que más pasan por el taller para cambiar la correa de distribución

En las primeras posiciones del ranking se encuentran diferentes marcas y modelos. Así, entre los vehículos más atendidos, destacan modelos como Renault Mégane, Seat Ibiza, Ford Focus, Citroen C4, Seat León y Volkswagen Golf.

Fiat y Ford, entre las marcas más baratas para cambiar la correa de distribución

El precio de la reparación también depende del modelo del coche. Por ejemplo, cambiar la correa de distribución en un Ford C sale hasta más barato que realizar el cambio en un Golf o que un A4. Aunque los Ford no son los únicos que tienen buenos precios, los Fiat Stilo, Fiat 500 o un Fiat Punto, también tienen un precio bastante asequible.

Reparatucoche.com ayuda a saber los precios reales de los cambios de correa de distribución en su página web donde, además, se puede pedir un presupuesto cerrado.

Reparatucoche.com

Reparatucoche.com son la mejor solución de servicios auxiliares de movilidad existentes en el mercado. Ambas entidades, lideran la reparación de vehículos del mundo online, habiendo gestionado más de 250.000 reparaciones hasta el momento, lo que les lleva a conseguir grandes ventajas en precio de mano de obra y recambios.

Expertos además en peritación y fotoperitación de daños, el grupo cuenta con una red de talleres españoles con cobertura en todo el territorio nacional para los que se erigen en una gran central de compras y suministro del recambio ofreciendo, de forma paralela, servicios de consultoría y asesoría a la pequeña y mediana empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.