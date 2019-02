Eurosouvenir lanza un billete de 0€ del Camp Nou Comunicae

viernes, 22 de febrero de 2019, 08:46 h (CET) Se trata de un billete de banco con valor nominal de 0 euros y personalizado con la imagen del estadio del club Disponibles en el Museo del FC Barcelona, y editados a solo 15.000 ejemplares, estos billetes forman parte de una colección europea destinada a representar el patrimonio cultural, religioso y turístico del Viejo Continente.

Estos billetes, denominados Eurosouvenir, se fabrican en la imprenta Oberthur Fiduciaire en Francia, una de las imprentas oficiales de Euros, en auténtico papel de moneda y con todas las características de seguridad: marcas de agua, tiras de cobre, impresión en relieve (sensible al tacto), holograma, registro transparente, tinta fluorescente visible bajo luz ultravioleta y un número de serie individual, que es único en cada billete.

El secreto del billete: es real

El Eurosouvenir ya cuenta con lugares emblemáticos de España como el Acueducto de Segovia, la Catedral de Burgos, la Plaza de las Ventas, La Puerta de Alcalá, La Casa Battló, La Plaza de España, Covadonga, etc. y se han empezado a coleccionar por todo el mundo.

La mente detrás de esta nueva divisa es la del emprendedor francés Richard Faille, inventor hace más de 20 años de las Medallas Souvenir. En 2015 lanzó el billete Eurosouvenir en Francia y desde entonces se ha extendido por toda Europa. Desde Holanda a Eslovenia , pasando por Suiza, Portugal, Bélgica o Alemania, el billete de 0 euros está teniendo tal éxito que algunos billetes se han vendido a más de 200.000 ejemplares.

El fenómeno de coleccionismo ha llegado a tales dimensiones que por cada billete nuevo que sale, se forman colas de varias horas para poder comprarlo. Algunos billetes han alcanzado un valor de más de 150€ en sitios de venta como Ebay.

En España, la colección 2019 incluirá al menos 50 billetes y cada año habrá una nueva. Todos los billetes españoles se pueden adquirir en www.billetes0euros.com.

