Alquiler de coches para el Mobile World Congress con Record go

Desde sus oficinas situadas al lado de la Estación de Sants de Barcelona, Record go ofrecerá servicio de alquiler de vehículos a todos los visitantes del Mobile World Congress La empresa de alquiler de vehículos Record go Rent a car se prepara para el Mobile WorldCongress 2019 en Barcelona con una flota de vehículos especialmente indicados para solucionar las necesidades de movilidad de todos los asistentes al evento. Con oficina al lado de la Estación de Barcelona Sants, Record go ofrecerá tarifas especiales para facilitar la movilidad de los miles de visitantes que, en las fechas del lunes 25 de febrero al jueves 28, llenarán la ciudad de Barcelona. Una alternativa al transporte público que, según expresa su director de Marketing y Comunicación, Antonio C. Montes: “Mejorará la fluidez del movimiento de turistas por la ciudad, des-saturando el transporte público y ayudando a que la estancia de los visitantes se prolongue en el tiempo para que no sólo disfruten del WMC sino también de la ciudad de Barcelona”.

Mobile World Congress

El Mobile World Congress es un congreso anual donde se presentan los avances en I+D sobre comunicación móvil y que se celebra en la actualidad en la Fira de Barcelona. Se trata de un congreso sobre tecnología global en el que se pretende fomentar la colaboración internacional en el desarrollo e implementación de los nuevos mecanismos de tecnología móvil inalámbrica.

Hoy en día, participan en el congreso múltiples compañías reconocidas, muchas de ellas de nacionalidad China. Algunas de ellas son: LG, Samsung, Motorola, Huawei, Google, Facebook, Intel y Microsoft.

Oficina de alquiler de Record go en Barcelona Sants

Entre las delegaciones de Record go, se encuentra la oficina de Barcelona Sans, una de las más nuevas y actualizadas a nivel tecnológico. Esta oficina se encuentra a tres minutos caminando de la Estación, en Carrer de Rosselló nº9, y es la oficina que prestará el servicio de alquiler con ofertas especiales para el Mobile World Congress 2019.