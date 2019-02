La biotecnológica vasca Polimerbio innova con la producción de materiales médicos biodegradables Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 15:09 h (CET) Sus componentes médico-quirúrgicos se dirigen a un mercado emergente que demanda avances en la bioabsorción, comportamiento mecánico, bioactividad y propiedades antimicrobianas en las aplicaciones médicas y farmacéuticas de los biomateriales. Se trata de implantes bioabsorbibles que no requieren de segunda intervención médica, que promueven la regeneración tisular y/o que liberan la medicación de forma directa sobre la lesión Juan Carlos Antigüedad, Socio Fundador de Polimerbio:“Muy pronto la mayoría de las prótesis médicas serán biodegradables, una vez hayan cumplido su función”

Donostia-San Sebastián, 21 de febrero de 2019.- Con gran potencial en el sector médico, Polimerbio, empresa pionera en dispositivos médicos bioabsorbibles e ingeniería de tejidos blandos nació en 2017 como iniciativa spin-off ligada al grupo investigador Zibio Group, orientado a la investigación en Ciencia e Ingeniería de Biomateriales poliméricos de la Universidad del País Vasco.

En palabras de Jorge Fernández, socio fundador y director científico de Polimerbio, “el término biomaterial designa a aquellos materiales utilizados en la fabricación de dispositivos que interactúan con los sistemas biológicos y que se aplican en diversas especialidades de la medicina. En nuestro caso -añade-, los biomateriales poliméricos y en particular los termoplásticos biodegradables son materiales de gran importancia en el sector médico-sanitario, porque constituyen uno de los campos de mayor interés en biomedicina donde se prevé una demanda cada vez mayor de implantes bioabsorbibles, con sistemas portadores de liberación controlada de fármacos para su aplicación por ejemplo en el tratamiento del cáncer o para la implantación de plataformas de anclaje celular para ingeniería de tejidos, más conocidas como 'scaffolds'".

Según el Socio Fundador de Polimerbio, Juan Carlos Antigüedad, “hay millones de pacientes en todo el mundo que pronto se podrán beneficiar de los dispositivos temporales bioactivos y bioabsorbibles mediante placas o fijaciones óseas, catéteres, válvulas cardiacas, suturas, stents, mallas o scaffolds celulares para reconstrucción tisular, basados en polímeros absorbibles”.

Los investigadores de Polimerbio exploran ahora la mejor aplicación en el sector salud de sus desarrollos a través de los diferentes equipos médicos de todo el Estado con los que desarrollan sus innovaciones.

En palabras de Juan Carlos Antigüedad, “nuestro reto ahora está en visibilizar y producir de forma competitiva estos productos biomédicos frente a los dispositivos no biodegradables y abrir nuevas vías de aplicación”. Y agrega, “estos nuevos productos hacen posible controlar las velocidades de degradación y las propiedades mecánicas (desde materiales rígidos a flexibles), y promover nuevas terapias celulares o de liberación de fármacos”.

“El uso de estos implantes –añade- aporta grandes ventajas para la salud de los pacientes, ya que evitan pasar por una segunda intervención quirúrgica, al ser implantes que se reabsorben por sus propios medios. Asimismo, supone un ahorro de costes para centros hospitalarios y facilita el trabajo de los profesionales médicos”.

El equipo de Polimerbio está integrado por expertos científicos cualificados y con amplia experiencia en la investigación de los biopolímeros e ingeniería biomédica. La compañía, integrada en el Basque HealthCluster, aspira a ser una referencia internacional en el sector de Tecnología Sanitaria, y más concretamente, en el tratamiento de lesiones de tejidos blandos como: sistema muscular, cardiovascular, digestivo, genitourinario, nervioso, respiratorio o piel y cartílago.

Desde su posición, en Polimerbio prevén que el sector experimente un crecimiento notable en los próximos años, jugando un papel fundamental al introducir innovaciones que permitirán desarrollar modelos asistenciales más eficientes.//

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.