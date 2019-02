Embalajes Guadaíra renueva su estrategia online Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 15:14 h (CET) La empresa andaluza especializada en embalajes de madera, Embalajes Guadaíra, incorpora un blog a su nueva web La historia de Embalajes Guadaíra comenzó a escribirse en el 1981, con el nacimiento de un pequeño aserradero que se fundó bajo el nombre de su creador, Alfonso Moreno Ruiz.

En 1993 se produce otro hito, y el negocio pasó a llamarse como en la actualidad. Fue justo en este momento cuando se centró –de manera un poco más oficial- en la fabricación de embalajes.

“Desde ese momento no hemos dejado de crecer. El año pasado creamos nuestra nueva página online y, desde hace poco, hemos abierto un nuevo canal de comunicación con el público”, explican desde la empresa haciendo referencia al blog.

Aunque los embalajes sigan siendo su producto estrella, en el año 2002 incorporan el premarco a su catálogo, con la interesante posibilidad de ofrecerlo al cliente ya montado. En este momento, cuentan con varias opciones de compra, todas ellas resultado de constantes mejoras y un interés absoluto por conseguir la satisfacción del cliente.

Embalajes: Diseñan y fabrican los embalajes según mercancía, peso y medio de transporte, protegiendo los equipos con VCI anticorrosivo, fundas de aluminio termosellado, etc. Además, ofrecen el servicio de embalado y trincaje de los equipos en contenedor. “Nuestros embalajes cumplen la NIMF-15”.

Premarcos: Fabrican premarcos de madera para puertas de paso y de armarios standar y especiales, montándolos y llevándolos directamente a obras.

Más de tres décadas de mejora les han permitido incorporar, por tanto, productos que sobresalen por su calidad e innovación, incluyendo mejoras patentadas por su propia firma. En resumen, abarcan sectores tan variados como la alimentación, la automoción, la aeronáutica, la electrónica o el arte.

Embalajes Guadaíra: un equipo a la altura del proyecto

“En Embalajes Guadaíra tenemos la suerte de rodearnos de un equipo humano con amplio conocimiento en lo que se refiere al proceso de producción y atención al cliente”, comentan.

Cuando se trata de formar una empresa, no solo basta con dominar la técnica y ofrecer un producto de calidad. En un mercado cada vez más competitivo, una buena forma de marcar la diferencia es a través de un servicio al cliente cercano y competente.

“Gracias por ayudarnos a ser cada vez más productivos, flexibles y adaptables”. En caso de estar interesado en contactar con ellos, sugieren hacerlo a través del 954 10 25 05.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.