Fintup lanza un plan de pensiones basado en activos de renta variable con un tercio menos de comisiones

jueves, 21 de febrero de 2019, 15:21 h (CET) El PPI ‘Fintup Selección Plus’ apuesta por la inversión en fondos indexados de muy bajo coste como estrategia para preparar la jubilación Fintup, wealthtech española de asesoramiento financiero, ha lanzado su nuevo Plan de Pensiones Individual (PPI)‘Fintup Selección Plus’, un producto de ahorro que apuesta por la inversión en fondos indexados de muy bajo coste como estrategia para preparar la jubilación.

‘Fintup Selección Plus’ es un fondo de pensiones de renta variable que ofrece una interesante rentabilidad a medio y largo plazo en relación con el nivel de riesgo asumido, y que toma como referencia el comportamiento del índice MSCI ACWI (All Country World Index).

Su objetivo es construir una cartera compuesta principalmente por activos indexados de renta variable mundial, con la opción complementaria de invertir un porcentaje en activos en renta fija, depósitos, activos del mercado monetario y otros activos descritos en la actual política de inversión, dentro del marco establecido por la legislación vigente.

Actualmente, el 83% de los activos de la cartera corresponden a fondos de gestión indexada pasiva de todo el mundo (45% de Estados Unidos; 13,7% de Europa; 10,5% de mercados emergentes; 7% de Japón; 5% de Reino Unido; y 1,8% de Asia). Y el 15% son fondos de gestión activa (de los cuales un 5% son fondos Value en Berkshire Hathaway, la empresa del inversor de referencia mundial Warren Buffett; un 5% en empresas que reparten dividendo creciente; y un 5% en grandes marcas a nivel global). El 2% restante corresponde a la liquidez de la cartera.

Ahorro del 35,3% en comisiones sobre el máximo legal permitido

Una de las principales ventajas de este nuevo PPI de Fintup es que permite a los clientes ahorrar hasta un tercio de las comisiones con respecto a los planes de pensiones tradicionales, además de obtener mejores rentabilidades.

“La industria financiera está aplicando a este producto unas comisiones que rondan el 1,5% máximo establecido legalmente por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa. Sin embargo, nuestro plan tiene unas comisiones totales del 0,97%, es decir, 53 puntos básicos menos, lo que equivale a un ahorro del 35,3% y a largo plazo se traduce en decenas de miles de euros ahorrados a favor del cliente”, explica Pedro Perelló, CEO de Fintup.

En cuanto a la edad, la Fintech recomienda comenzar cuanto antes a invertir para la jubilación para beneficiarse de las ventajas del interés compuesto y conseguir mejores rentabilidades con menor riesgo. Por ello, sus expertos plantean siempre un horizonte temporal superior a 10 años, que a su juicio es el mejor para aumentar la exposición a renta variable.

“Es mejor comenzar con 25 años a invertir en renta variable 60 euros al mes que empezar con más de 50 años invirtiendo grandes cantidades. Si somos capaces de vivir con el 80% de nuestro sueldo e invertir el 20% restante, si mantenemos la constancia de nuestras aportaciones y nos olvidamos de las noticias de la televisión, al final del camino lograremos interesantes resultados que nos garantizarán una jubilación sin sobresaltos”, concluye Perelló.

