Los cinco festivales primaverales que no te puedes perder El Mallorca Live albergará el único concierto de Jamiroquai en España en 2019 Nacho Moreno

jueves, 21 de febrero de 2019, 16:57 h (CET) En las últimas décadas, la presencia de festivales de música en nuestro país no ha hecho más que crecer. Año tras año, este tipo de eventos logran superar sus propias marcas de asistencia, captando la atención de los amantes de estas fiestas y de los medios de comunicación. Todo el mundo conoce los principales festivales en verano, ¿pero qué hay de los que tienen lugar en primavera?



Lo cierto es que cada vez son más las promotoras que fijan estas "macrofiestas" en la época primaveral, atraídas por el buen clima que se puede disfrutar en el territorio nacional en estas fechas, así como por la disponibilidad de los artistas más importantes del momento.



Esta primavera, cinco de los festivales musicales que más destacan son los siguientes:



Mallorca Live Festival

Las Islas Baleares acogerán una fiesta que los amantes del techno no se podrán perder. Esta edición se celebrará por primera vez en las playas de la localidad mallorquina de Calviá, una localización muy atractiva, que sumada a la fuerza de los nombres de los artistas que se encuentran en su cartel, convertirán el Mallorca Live Festival en uno de los eventos musicales del año. Se busca dirigirse a un público adulto, con poca variedad de estilos musicales pero una fuerte apuesta por la música electrónica.



Aquellos que pongan rumbo a las Islas Baleares el 10 y 11 de mayo podrán acudir en directo a actuaciones de artistas de la talla de la británica Maya Jones Cole o el francés Laurent Garnier, además de poder disfrutar en exclusiva de Jamiroquai en nuestro país.



Viña Rock

El Viña Rock es el festival que más años lleva celebrándose en España. La próxima será la 23º edición ofreciendo a los asistentes lo mejor del rap y del rock nacional, con la presencia de grupos como Ska-P, Los Chicos del Maíz, Mojinos Escozios o Natos y Waor. Una fuerte apuesta por los mejores artistas españoles de la actualidad, sin olvidarse de los cantantes con más experiencia en los escenarios.



Tendrá lugar en la población de Villarrobledo, en la provincia de Albacete, los próximos días dos, tres y cuatro de mayo.



Festival de les Arts

Con sede en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la próxima edición del Festival de les Arts promete dar mucho que hablar a los amantes de este tipo de eventos.



Los más prestigiosos artistas de la música alternativa, el pop y el rock de España y de todo el mundo se citarán en la capital del Turia el siete y el ocho de junio para que todos los que asistan tengan una experiencia inmejorable.



En cartel podemos encontrar a grupos de la talla de Vetusta Morla, Fangoria o Zoo.



Primavera Sound

El Primavera Sound es un evento que lleva celebrándose en Barcelona desde el año 2001 y que ha ido afianzándose en el mundo de los festivales como uno de los más potentes de la época primaveral, gracias a su organización, su ubicación y la calidad de la que año tras año goza su cartel.



El próximo Primavera Sound tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio y contará con la presencia de artistas de ámbitos musicales tan variados como Nina Kraviz, Young Beef o Cariño.

SanSan Festival El SanSan Festival nació en la ciudad de Gandía en el año 2014 y, desde ese momento, su prestigio y base de fieles no ha hecho más que crecer. Actualmente es uno de los acontecimientos musicales que más importancia tiene en esta etapa del año.



En la próxima edición, que se ubicará en las playas de Benicasim del 18 al 20 de abril, gozará de los "temas" de Love of Lesbian, La Pegatina o The Parrots. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mad Urban Fest (#MUF2019) 2019 contará con Daddy Yankee en su cartel El Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola será el recinto que dará cabida a grupos y espectadores en un entorno único El romanticismo en la música hoy y hace 10 años Spotify somete al ‘10 Year Challenge’ a las canciones de amor más escuchadas en San Valentín ¿A qué suenan los barrios más populares del centro de Madrid? Thirty Seconds To Mars, Don Diablo y Lola Índigo, entre las nuevas confirmaciones de Arenal Sound 2019 ​Nuevos nombres se siguen sumando a la décima edición del festival castellonense, que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto en la playa de Burriana Voca People, la orquesta humana de ocho voces, visita España para el Inverfes El próximo 3 de febrero en el Teatro Price de Madrid