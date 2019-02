"Para evitar la insatisfacción laboral debemos identificar nuestros talentos para potenciarlos y desarrollarlos en un proyecto"

Cristina Mulero es Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia; Máster Executive en Dirección de RRHH por la Universidad Europea de Madrid y Máster en Consultoría de empresas por la Fundación UNED. Formadora de Marca Personal y “Employer branding” en el Máster de Dirección de RR. HH de Aquora Business Education.



Cuenta con una amplia experiencia en el Selección de personal y Headhunting, además de ejercer como Consultora de Marca Personal para directivos y profesionales independientes.



Ha formado parte de la organización y como ponente en las tres ediciones del “Personal Branding Lab Day”, el mayor congreso de Marca Personal que se celebra en España.



Es autora del libro “Saltar de la Pecera” (Ed. Círculo Rojo), donde a través de una historia novelada, introduce claves para abordar el desarrollo de una marca personal de valor que nos ayude a transformar “talento conocido en talento reconocido”.



Una de las reflexiones que hace Gabriel, protagonista de “Saltar de la pecera”, es que tal vez se despidiese él, antes que lo hiciesen sus jefes. Si bien, la mejora de la empleabilidad pasa por el continuo proceso de aprendizaje y dada su experiencia como “Head-hunter”, ¿Cuál considera que es el talón de Aquiles más común, de los candidatos que evalúa?



Diría que este Talón de Aquiles es la falta de autoconocimiento, es decir, la mayor parte de las veces tiene que pasar algo “ahí fuera” (un despido, un cambio de puesto dentro de la empresa, perder un ascenso…) para que tomemos conciencia de lo que realmente queremos hacer. En muchos casos, hemos progresado profesionalmente siguiendo cierta inercia, o nos dejamos llevar por la aparente seguridad de un puesto de trabajo… Y hasta que no ocurre “la sacudida” como en el caso de Gabriel, mi protagonista, no caemos en la cuenta de que llevamos mucho tiempo haciendo algo con lo que tal vez ya no nos sentimos conectados.



Por ello, hay que hacer pausas programadas para volver a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre nuestro futuro deseado y asumir, de una forma radical, que nuestro desarrollo profesional va a depender en un alto porcentaje de nosotros mismos. Nuestra empleabilidad la vamos forjando cada uno de nosotros día a día con las decisiones que tomamos con relación a nuestro proyecto profesional.



Si metafóricamente hablando, una pecera representa una empresa, ¿Considera que es más aconsejable saltar de la pecera, motu proprio, que ser empujado a ello como le ocurrió a Gabriel?, ¿Qué señales de alerta cree que no pudo o no supo detectar para verse abocado al despido?



No creo que sea necesario saltar de la pecera (empresa) en sentido literal. Realmente se trata de una metáfora. Lo que propongo es hacer un salto mental, es decir, abandonar la idea de que dependemos exclusivamente de lo que nos ofrece una empresa en un momento dado y evaluar cómo nos sentimos respecto al proyecto en el que estamos. Incluso si no aparecen señales; desmotivación, incongruencia con los valores de la empresa, mala relación con el líder inmediato… debemos aceptar la idea de que nuestra permanencia en la organización será temporal. Lo que Gabriel no advirtió fue precisamente eso; que ya no había un trabajo para toda la vida.



Por todo eso creo que debemos anticiparnos, trabajando nuestra propia marca y visibilidad más allá de las paredes de la empresa, para que cuando las señales lleguen, estemos mejor preparados para el cambio.







El trabajo de buscar trabajo es complejo y desarrollar una marca personal diferenciadora, allana el camino. Para ello, Autoconocimiento, Plan de Acción y Visibilidad son fases fundamentales, ¿Es primordial ponerse en manos de un profesional, como hizo Gabriel para reforzar estas fases, o puedes ser autodidacta?







Pues creo que sí, del mismo modo que de forma habitual buscamos un entrenador personal o nos apuntamos a un gimnasio cuando queremos mejorar nuestra condición física, o recurrimos a un nutricionista si queremos bajar de peso… Un experto en Marca Personal ayudará al cliente a transitar por cada una de las fases con mayores garantías de éxito. Además, está demostrado que cuando nos comprometemos con otra persona en el logro de un objetivo, las posibilidades de lograrlo aumentan de manera considerable. Es muy importante, en este caso, el grado de compromiso que se establece entre el profesional y el cliente.







En Brandty, consultora que comenzó su singladura hace un año, apuestan decididamente por el talento y los valore y realizan entre otras muchas tareas selección de personal, ¿En qué consiste la selección por valores, en la que Brandty es pionera, en detrimento de la tradicional selección por competencias?,¿Cuáles son los empleos más demandados actualmente por sus clientes?



La selección por valores no sustituye a la más tradicional selección por competencias, sino que la complementa. Está fundamentalmente dirigida a medir el grado de encaje cultural entre la empresa y el candidato. Diversos estudios ponen de manifiesto que hasta cerca de la mitad de las nuevas incorporaciones a una compañía no superan el primer año de vida. De estos, el 70% abandonan la empresa por una falta de alineamiento y encaje cultural con la empresa.



Estos datos son los suficientemente relevantes para poner de manifiesto la importancia de medir este ajuste entre los valores de la empresa y los del candidato.



Nosotros estamos certificados en el “MODELO TRIAXIAL DE VALORES” de Simon Dolan, experto mundial en este tema. Siguiendo el “Juego de los Valores” ideado por este autor podemos medir y evaluar este encaje cultural que aumentará las posibilidades de que el candidato permanezca en la empresa durante más tiempo y su grado de compromiso y satisfacción laboral sea mayor durante el tiempo que dure la relación laboral.



Cristina, en alguna edición ha tenido ocasión de participar como ponente, en las “Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario”, promovidas por José María Pérez “Peridis”, a través de la Fundación Santa María la Real, ¿Considera este tipo de iniciativas una alternativa eficaz para combatir al desempleo?



Creo que es una las mejores iniciativas que conozco hasta la fecha para favorecer la inserción laboral de diversos colectivos, así como mejorar considerablemente la empleabilidad de las personas. Me encanta porque son proyectos que trabajan múltiples competencias que son imprescindibles en el actual escenario laboral, a saber; habilidades interpersonales e inteligencia emocional, iniciativa, actitud emprendedora… y marca personal. He tenido la suerte de participar gracias a Ana Castillo, en todas las ediciones que se han llevado a cabo en Alicante. He podido comprobar de primera mano cómo la mayoría de los alumnos encontraban un proyecto acorde a sus intereses en un periodo corto de tiempo.



La marca personal, está relacionada con la impronta que uno quiere dejar, siendo Misión, Visión y Valores los pilares sobre los que se sustenta la estrategia de dicha marca personal, ¿Hay una frecuencia ideal en la debemos reevaluar dichos pilares?



Es evidente, que al ritmo que evoluciona el mercado laboral, nuestra propuesta de valor debe ser dinámica y debemos ir ajustándola en base a nuestros propios intereses y desarrollo, a la vez, que atendiendo a las demandas del mercado.

Yo considero que una vez al año deberíamos pararnos y revisar nuestro proyecto, y si hay que hacer algún ajuste ponernos manos a la obra.



En un mercado laboral obsesionado con la juventud, los profesionales mayores de cincuenta años tienen serias dificultades para ser contratados por cuenta ajena, ¿Esta situación, puede ser propicia para poner en valor el talento senior, en forma de emprendimiento?



Ya son muchas las personas que después de un largo periodo en una empresa, y tras abandonar la compañía por un despido pasado los 50 años, se plantean por primera vez la posibilidad de emprender. De hecho, suelo trabajar bastante con este colectivo. Sí creo que es una gran oportunidad pues atesoran muchos años de experiencia y una madurez que les permite afrontar este reto con ciertas garantías. Sin embargo, también es muy importante prepararse para ello.



Emprender no es un camino fácil y hay que tomar la decisión siendo conscientes de los pros y contras. Es imprescindible prepararse, buscar a los compañeros de viaje adecuados y, claro, trabajar tu Marca Personal pues el emprendedor ya no depende de una marca corporativa, ahora es él el encargado de generar confianza.



Si bien, profesional y personalmente somos como las caras de una moneda. No hay una faceta sin la otra, ¿Considera que sería contraproducente para nuestro Yo SL, hacer alarde, fuera de nuestro círculo más cercano, de nuestras preferencias políticas, deportivas o condición sexual?



Esta es una pregunta que me resulta complicado contestar. Yo creo que una marca personal (y por ello lo prefiero al término Marca Profesional, que también sería apropiado en el contexto laboral) incluye a la persona en todas sus dimensiones y facetas. Si confías en alguien no es solo porque sea un buen profesional en lo suyo, lo haces porque también compartes sus valores, porque lo consideras buena persona, te gusta como es.



Creo que debemos actuar con naturalidad y normalidad respecto a esas facetas que comentas, evitando entrar en enfrentamientos directos. Si te ganas el respeto de los demás, si no atacas a otros por pensar diferente o no compartir tus preferencias, no tendrás problemas al expresar tus opiniones o posicionarte respecto a temas políticos o de condición sexual. Creo que todos conocemos ejemplos de personas muy respetadas que han hecho público temas personales relacionados con la condición sexual o de otra índole.



Personalmente admiro a las personas valientes que se “mojan” en los temas importantes que nos afectan a todos. Ellos y ellas abren el camino y ayudan a hacer de este mundo un lugar más justo.





Cada Marca Personal es única. Esa es la mayor grandeza.



Afortunadamente, la cultura empresarial está cambiando y los jefes autoritarios están siendo relegados por los “Gefes” o Gestores de felicidad, potenciadores de las buenas relaciones con los empleados, ¿Qué habilidades deben poner en práctica este nuevo tipo de profesionales?



El nuevo liderazgo demandado por las nuevas generaciones ha pasado de ser autoritario para promover la colaboración, a basarse no en la fuerza del cargo y sí en la influencia otorgada por los colaboradores, que ven en el líder, a una persona coherente, inspiradora.



El nuevo líder tiene que ser un generador de felicidad, pero yo creo que, sobre todo, de confianza. Alguien a quien admirar y nunca a quien temer. Alguien que va a promover el desarrollo y el crecimiento personal y profesional del equipo. El líder ha de ser un referente con una potente marca personal.



Si etimológicamente el trabajo es una tortura y la jubilación es gritar de alegría, ya empezamos mal. Luis Aguilé lo decía en su canción “Es una lata el trabajar”, ¿Cuáles cree que son los errores que no debemos cometer para evitar en lo posible, la insatisfacción laboral?



Quizá por este origen etimológico algunos expertos, como el gran experto en Calidad Directiva y Liderazgo, Juan Carlos Cubeiro, distinguen entre trabajo (instrumento de tortura) y empleo (de nuestros Talentos).



En efecto, para evitar la insatisfacción laboral debemos identificar nuestros talentos para poder potenciarlos y desarrollarlos en un proyecto profesional. Ello nos permite experimentar la sensación de fluidez. Cuando fluimos estamos conectados con lo que hacemos, crecemos y damos lo mejor de nosotros mismos.



Por otra parte, también creo que debemos aceptar que no siempre estaremos motivados, no todo el día y ello no es malo en esencia. Me gusta una frase que dice “Sé disciplinado, no siempre estarás motivado”



Por tanto, conocer nuestros talentos, emplearlos en un entorno saludable, con un equipo y un proyecto con el que nos sentimos comprometidos y siendo disciplinados.



Ahora más que nunca, el conocimiento se queda obsoleto más rápido. Si queremos contar con una rica biblioteca, ya sea esta física o digital, en libros de liderazgo, talento y marca personal, ¿Qué autores considera imprescindibles?



En liderazgo y Talento: El ya mencionado Juan Carlos Cubeiro. Su última obra, “Liderazgo Zidane, El genio que susurraba a los millenials” es una gran obra sobre el nuevo estilo de dirección con el ejemplo de Zidane. Otros autores en esta línea; Stephen R. Covey, John C. Maxwell, Silvia Damiano, Roberto Luna, Fernando Botella.



En Marca Personal, por supuesto, Andrés Pérez Ortega, en breve empezaré a leer su quinta obra, “Monetízate”, Eva Collado Durán, Arancha Ruiz, Neus Arqués…



Me gustan otros autores como Seth Godin (marketing), Daniel Pink, Mónica Mendoza (ventas), Chip y Dan Heat, Yolanda Sáenz de Tejada (Poesía para directivos) …



- En “Saltar de la pecera”, introduce el concepto de flujo y la relación directa existente entre el desarrollo de nuestros talentos y el nivel de satisfacción logrado. Cristina, ¿Con qué tipo de actividades alcanza el estado de fluidez?



Especialmente con la formación, disfruto mucho cuando puedo compartir con un grupo de personas conocimientos y experiencias. Reconozco que las horas se me pasan volando y estoy plenamente involucrada en la tarea.



También cuando escribo, estoy en la preparación de mi segundo libro, y me encanta ese estado de concentración que se produce cuando las ideas fluyen y el teclado del ordenador va expresando aquello que quieres comunicar.



- A Gabriel, le apasiona viajar, el mar y los animales, ¿Son estas también las pasiones de Cristina?



Viajar me gusta mucho, aunque lo hago mucho menos a menudo de lo que me gustaría. Espero poder hacerlo más en el futuro. El mar es una pasión; me gusta nadar, pasear por la playa, salir a navegar… el mar me calma, me inspira, lo necesito cerca. Y tengo un gato que regalé a mi hija hace unos meses. De pequeña también tuve gatos… Así que este animalito ha despertado de nuevo a la niña que se pasaba horas con sus gatos en brazos.



- ¿Hay algún viaje, que por el motivo que fuese, está postergando y que en este 20019, le gustaría hacer realidad?



Sí, tengo muchas ganas de visitar un lugar de España donde transcurre la historia de un libro que me gustó mucho y sigue siendo una obra de referencia.



También tengo muchas ganas de ir a Nueva York. Ojalá ambos puedan visitarlos este año.



- Para comenzar el día con energía y mejorar su rendimiento, ¿Qué suele desayunar?



Desayuno rápido porque tengo dos niños en casa y me centro más en ellos para que lleguen puntuales al colegio. Suelo tomar un café con leche y tostadas. Cuando las tomo fuera de casa siempre de tomate y aceite. En casa suelo tomarlas de aceite solo. Luego, a media mañana, un plátano como tentempié hasta la hora de comer.



- Tchaikovsky afirmaba que, de no ser por la música, habría más razones para volverse loco, ¿Qué tipo de música lleva a Cristina a un estado emocional óptimo?



Me gustan muchos tipos de música. Cuando trabajo, y necesito concentración e inspiración, suelo buscar música instrumental relajante, música de “acompañamiento”



En otros momentos, disfruto de música más alegre y que te eleva el ánimo y ahí puedo escuchar pop, rock…



- “Los Moros y cristianos”, son la una de las fiestas más representativas en la provincia de Alicante, ¿En su caso vive de modo especial esta festividad?



Tengo que admitir que no vivo esas festividades ya que yo soy de Cartagena y no viví esas fiestas en mi infancia. Sin embargo, como alicantina de adopción, me encantan LAS HOGUERAS, Fiestas que se celebran en torno al día de San Juan, el 24 de junio. Me encantan las ‘mascletás”, los fuegos artificiales, las propias Hogueras, la noche de la cremá… Me encanta ese sabor a verano recién estrenado, los días largos, el calor aún no sofocante… y el ¡olor a pólvora!