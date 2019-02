El pago telefónico de tasas y multas ya está activo en Barcelona, con excelentes resultados Comunicae

jueves, 21 de febrero de 2019, 07:30 h (CET) Ya es oficial. El pasado 4 de febrero comenzó a operar en el Ayuntamiento de Barcelona el pago telefónico de tasas y multas a través del sistema PayByCall de Quality Telecom, un paso adelante hacia un futuro en el que ofrecer mayor comodidad al ciudadano será la pauta a seguir El servicio permite a cualquier ciudadano abonar la cuantía correspondiente a la tasa o multa con sólo marcar el 010, y para la tranquilidad de sus usuarios, ha sido certificado acorde a las medidas previstas en el estándar de seguridad PCI-DSS Nivel 1. Medidas principalmente destinadas a garantizar que los ciudadanos no sufrirán ningún tipo de robo de datos en el proceso de pago.

"Estamos muy satisfechos con el desempeño del sistema y de nuestro equipo durante el lanzamiento del pago por teléfono con tarjeta de crédito en el Ayuntamiento de Barcelona. Esperamos que otros organismos se propongan implementar pronto este método de pago, ya que ofrece innegables beneficios a ambas partes, tanto al organismo público o privado como al ciudadano", afirma José Chillerón, presidente de Quality Telecom.

Y es que en un siglo en el que la personalización está adquiriendo tal relevancia, ofrecer una alternativa así a cualquier persona que no disponga de tiempo o capacidad para realizar el pago de sus tasas y multas tendrá ciertamente un gran valor tanto para el organismo como para el ciudadano.

"No obstante, es lamentablemente habitual encontrarse con empresas o administraciones públicas que ofrecen la posibilidad de cobrar por teléfono recogiendo manualmente los datos de la tarjeta del cliente, mientras graban una conversación en la que el cliente menciona estos datos. Esto expone al cliente al robo o fraude de sus datos, y a la empresa a ser sancionada con multas de hasta centenas de miles de euros", explican en Quality Telecom.

En este sentido, cualquier software de pago por tarjeta a través del teléfono debe contar con las respectivas autorizaciones y niveles de seguridad PCI adecuados a fin de garantizar que los datos de sus usuarios están seguros, y no serán sustraídos ni utilizados por un tercero con fines criminales.

"PayByCall realiza el cobro de forma automatizada, sin intervención de un operador. La parte de la llamada en la que el cliente especifica los datos de su tarjeta nunca es grabada. Un proceso intuitivo, seguro y eficiente diseñado con el objetivo de atender a las nuevas necesidades de los consumidores, por un lado, y de las entidades públicas y privadas, por otro", concluye el presidente de Quality Telecom.

Hoy, los ciudadanos de la ciudad de Barcelona pueden atender el pago por teléfono de sus tasas y multas con comodidad y confianza, mientras que el Ayuntamiento se beneficia de un instrumento que permite reducir una gran variedad de costes relacionados con la gestión de estos cobros de forma totalmente segura y transparente.

Porque según los profesionales que están detrás del desarrollo de este innovador método de pago por teléfono, "el éxito del lanzamiento en Barcelona demuestra que este sistema era lo que hacía falta en un mercado que exige cada vez mayores comodidades, pero no desea que los datos de su tarjeta de crédito puedan correr peligro".

