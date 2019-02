Compromiso y Seguridad Dental afirma que la diabetes puede ser diagnosticada por el dentista Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:39 h (CET) La diabetes afecta en España a cerca de 6 millones de personas, y es la responsable de 25.000 muertes cada año, además de estar detrás de 7 de cada 10 amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores y ser la responsable del 16 % de los casos de ceguera Según diferentes estudios, existe una relación estrecha entre la diabetes y las enfermedades relacionadas con las encías, y se ha demostrado que las personas diabéticas tienen una mayor incidencia de dolencias como la gingivitis, la periodontitis y las caries. Además, la periodontitis puede acelerar la resistencia a la insulina y ayudar así a desarrollar la enfermedad.

La diabetes afecta en España a cerca de 6 millones de personas y es la responsable de 25.000 muertes cada año, además de estar detrás de 7 de cada 10 amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores y ser la responsable del 16% de los casos de ceguera. La mayoría de los pacientes (el 90%) padece la diabetes tipo 2, que suele aparecer a partir de los 40 años y se puede evitar o retrasar con una alimentación equilibrada, ejercicio físico, y una vida saludable sin tabaco y un consumo moderado de alcohol. Más de 2 millones de españoles no saben que padecen esta enfermedad, y los dentistas pueden diagnosticarla en una revisión rutinaria.

Los pacientes diabéticos deben prestar mayor atención a su salud oral, ya que son más propensos a sufrir caries, en especial cuando se padece hiperglucemia. El uso del hilo dental es imprescindible en estos casos. Otro estudio reciente comprobó que los pacientes que sufren diabetes tienen un 50% más de riesgo de perder piezas dentales. Sus encías también son más vulnerables y tienen más probabilidades de sufrir gingivitis o periodontitis.

“Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de caries dental como consecuencia directa de la hiperglucemia. En otras ocasiones se ven afectadas las encías o los tejidos que rodean al diente produciendo gingivitis y periodontitis. El tratamiento odontológico del paciente diabético es diferente al de una persona que no tiene esta enfermedad”, explica el doctor Héctor J. Rodríguez, ex Patrono de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y colaborador de Compromiso y Seguridad Dental.

Factores de riesgo

Existen diferentes factores que pueden producir la posible aparición de algunas complicaciones. Así, el control del dolor en la persona con diabetes es muy importante, ya que se ha comprobado que en todas las personas el estrés agudo aumenta la liberación de adrenalina y la eliminación de glucocorticoides y la disminución de la secreción de insulina. Todas estas alteraciones provocan un incremento de la glucosa sanguínea y de ácidos grasos libres que pueden descompensar una diabetes, ya que la adrenalina tiene efecto contrario a la insulina.

Por su parte, cuando el cuerpo percibe que hay una situación de estrés aumenta su producción de adrenalina, esta hormona ocasiona una cascada de reacciones en el organismo, entre ellas en el hígado, que mantiene un almacén de glucosa y grasas para las emergencias, y saca estos combustibles hacia la sangre para que estén disponibles en caso de necesitarlos, lo que hace que aumenten las cifras de estas dos sustancias en sangre. De esta forma el diabético puede desarrollar una hiperglucemia.

Otro factor de riesgo es la cicatrización de las heridas, que queda comprometida en el diabético por una alteración en la actividad celular con una menor síntesis de colágeno por parte de los fibroblastos y a un aumento en la actividad de la colagenasa. Finalmente, los pacientes diabéticos tienen mayor susceptibilidad a las infecciones. Según el tipo de intervención y el grado de control de la diabetes, para evitar complicaciones es recomendable la instauración de cobertura antibiótica preoperatoria y, sobre todo, postoperatoria.

Cuidado bucodental

Mantenga su nivel de glucosa sanguínea en niveles adecuados. Es una de las cosas más importantes que puede hacer para mantener la salud de su boca. Realizar un correcto control glucémico para mantener los niveles de glucemia lo más cercanos posible a la normalidad para disminuir el riesgo de enfermedad periodontal ya que ésta dificultará a su vez el control glucémico. Visite a su dentista cada 6 meses para un examen completo, en caso de ser necesario visítelo con mayor frecuencia. Hable con el dentista sobre cómo mantener una buena salud bucal. Mantener unas correctas medidas de higiene bucodental. Examine regularmente su boca para detectar los problemas a tiempo, pieza por pieza e incluyendo las encías. En caso de usar dentadura postiza, extremar su higiene y su estado, y asegurarse de que ajuste bien y no produzca roces o heridas. En caso de que presente llagas, heridas, sangrado de encías, ulceras, pérdida de dientes, dolor en la boca, parches blancos o mal aliento, visite inmediatamente a su dentista. Cepille los dientes después de cada comida y use el hilo dental diariamente. Los dientes deben cepillarse al menos dos veces al día, y siempre después de cada comida. Completar la limpieza con hilo dental o por lo menos usarlo una vez al día para remover la placa y bacterias depositadas entre los dientes. De esta forma se evita la aparición de placa dental y el desarrollo de la enfermedad periodontal. Deje de fumar, esto agrava la enfermedad periodontal. Someterse a tratamientos periodentales, en caso de ser necesarios, con el fin de conseguir un adecuado estado del hueso y la encía y así evitar la pérdida de piezas dentales.

Acerca de CSD

Compromiso y Seguridad Dental es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es implantar un estándar de calidad en la atención y práctica médica de las clínicas dentales que asegure la calidad de la atención que reciben los pacientes y garantice sus derechos. Ha creado el decálogo de derechos del paciente, para guiar la actuación clínica y un certificado para ayudar en la elección de los pacientes.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conocer, probar y decidirse por un coche nuevo sin equivocarse es posible con Bemycar El Urólogo Bartolomé Lloret repasa los avances en el tratamiento del cáncer de próstata Rusia se convierte en el objetivo del grupo de cibercriminales Lazarus Según Jan Tesarik el tabaco afecta más a la fertilidad masculina Wifidom, nuevo Distribuidor de Snom