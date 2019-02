Wifidom, nuevo Distribuidor de Snom Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:42 h (CET) Snom, especialistas y pioneros en telefonía IP, anuncia a Wifidom, an ALLNET ITALIA company como nuevo distribuidor de la marca en España y Portugal WifidomS.L., mayorista de productos de tecnología inalámbrica y gestión inteligente de red, contribuirá al desarrollo de la marca dentro del mercado español. Wifidom es parte del poderoso mayorista ALLNET Italia que desde hace más de 10 años esta trabajando con mucho éxito con Snom. Desde Snom el equipo Técnico y de Ventas apoyarán a Wifidom, para lograr nuevos clientes e incrementar las ventas dentro del sector.

El catálogo de terminales de telefonía basados ​​en SIP de Snom es muy reconocido en entornos comerciales por su confiabilidad y amplia interoperabilidad. Por esta razón Snom ,es el suministrador de telefonía IP elegido por los principales proveedores de servicios de telefonía IP en la industria, tanto en centralitas físicas, instalaciones en la nube al y por proveedores de soluciones de comunicaciones.

Snom siempre ha contado con teléfonos IP con un elevado número de posibilidades y funciones útiles para la vida diaria a un precio razonable. En Snom buscamos la satisfacción de nuestros clientes, por eso confiamos en Wifidom para su distribución, garantía de éxito," explica Fabio Albanini Jefe de Ventas para el Sur de Europa.

"Wifidom S.L. como Distribuidor de valor añadido nos sentimos orgullosos de poder contar con la confianza de SNOM como Distribuidores suyos para Iberia. El sector de la Telefonía IP es uno de los verticales claves en los que siempre hemos pensado como estratégico en nuestro crecimiento y el complemento ideal al actual portfolio de fabricantes que representamos. Nuestros partners siempre confían en nosotros entre otras cosas por la alta calidad y la robustez de los productos y soluciones que tenemos en nuestro portfolio y SNOM con sus productos es la mejor manera de confirmarlo, "comenta José María Martínez Ruíz, Director General de Wifidom, an ALLNET ITALIA company

www.wifidom.com

www.snom.com.

