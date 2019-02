Le Bronx Sport Equipment lanza una nueva campaña en apoyo a las mujeres Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 16:18 h (CET) La marca deportiva ha decidido lanzar una nueva campaña en soporte a una de las problemáticas más presentes en la sociedad. Bajo el nombre de Woman’s boxing, esta iniciativa pretende ser una ayuda hacia las mujeres que sufren maltrato y que son explotadas sexualmente La empresa de material deportivo Le Bronx Sport Equipment ha sacado a la venta un nuevo diseño de camisetas con el objetivo de hacer una aportación a una causa tan importante como es ayudar a poner fin al maltrato y al abuso sexual hacia las mujeres.

Con la nueva ‘Camiseta Bright Woman’s Boxing’ la firma pretende donar una parte de los fondos que se recauden al proyecto Residencia-albergue María Villota del padre José Manuel Horcajo, de la parroquia San Ramón Nonato del puente de Vallecas.

La campaña cuenta con apoyos mediáticos como la figura televisiva Noemí Salazar, quien fue la primera celebridad en apadrinar la campaña organizada por El Bronx.

“Los valores corporativos de Le Bronx Sport Equipment, S.L. son: calidad, confianza, dinamismo y cercanía, estos fundamentan el desempeño y toda la actividad de la compañía”, afirman desde la marca.

La marca está fuertemente vinculada al deporte femenino y a las mujeres deportistas, sobre todo en el boxeo. Es por este motivo, que han querido unirse a una causa como está aportando su propio grano de arena.

La participación a esta acción solidaria no es exclusiva de la empresa sino que cualquier persona puede contribuir mediante la compra de la Camiseta Bright Woman's Boxing by Noemí Salazar.

Acerca de Le Bronx Sport Equipment

Le Bronx Sport Equipment (El Bronx) tiene como objetivo ser la marca de mayor crecimiento rentable del mercado español, apoyado en el liderazgo y los valores que representan los deportes de contacto.

