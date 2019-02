La empresa de calzado Martin Natur lanza una línea con zapatos veganos Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 15:02 h (CET) Una línea de zapatos elaborada con materiales 100% veganos. Ocho modelo de algodón orgánico, certificado GOTS, interior Vip One y plantilla transpirable Desde que empezara su andadura en 2009, Martin Natur ha ofrecido un producto elaborado con piel Ecopell, un tipo de piel con certificado ecológico, libre de cromo y realizada con anchos especiales y plantillas intercambiables, para poder ofrecer una opción a todas aquellos que sufren de alergias o afecciones en los pies.

Centrando siempre sus creaciones en las demandas de su clientela, este año, la marca ha desarrollado una línea de zapato 100% vegano. La colección está formada por ocho modelos de diferentes colores, tanto para hombre como para mujer. Los modelos están elaborados con algodón 100% orgánico certificado GOTS. Un tipo de certificado que asegura la condición orgánica de los productos que lo llevan; desde la obtención de la materia prima, hasta el proceso de producción de la misma. Un sello con el que también cuenta su línea de ropa. Además de esto, han agregado una plantilla transpirable y absorbente para garantizar la sequedad en los pies. Como novedad, y para ofrecer la máxima calidad, estas zapatillas veganas ofrecen un interior Vip One. Un tejido técnico de microfibras con iones de plata que neutralizan las bacterias causantes de los malos olores. Las zapatillas también cuentan con unos óptimos materiales en las suelas, lo que las convierten en un zapato cómodo y ligero.

Todos estos avances en su fabricación, unidos a su diseño juvenil y atemporal, convierten a estas zapatillas en una opción a tener en cuenta para la nueva colección SS 19. De colores vibrantes y estivales las zapatillas se pueden adquitir en su tienda física, situada en la localidad de Elche, o a través de su web. La marca ha decidido salir con un precio de lanzamiento desde 35€, para que el mayor público posible pueda conocer su nueva propuesta de calzado.

https://martin-natur.es

