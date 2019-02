La Andaluza incorpora a su servicio la opción Delivery para ofrecer su carta online Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 14:58 h (CET) La franquicia La Andaluza está actualizando sus servicios a los nuevos tiempos y las necesidades de sus clientes. Para ello ha hecho un acuerdo con la plataforma Just Eat para que sus restaurantes puedan ofrecer su carta de comida española elaborada a través de esta aplicación Los franquiciados de La Andaluza del Paseo Pintor Rosales, nº 36 (Madrid), se unen a esta iniciativa para poder potenciar su negocio a través de internet. Con una carta repleta de referencias gastronómicas que aúnan tradición e innovación de la comida española como un surtido de croquetas, patatas bravas, cazuela de salmorejo cordobés o cartuchos de pescado frito con la fritura tradicional de Cádiz, entre otros; y bocados más internacionales como la cazuela de pollo al curry y los tequeños venezolanos (palitos de masa rellenos de queso tierno o de chocolate), por lo que La Andaluza Pintor Rosales tiene como objetivo querer satisfacer las nuevas demandas de un mercado que tiene poco tiempo, pero que exige un buen servicio y producto.

En La Andaluza Pintor Rosales además ofrecen la opción de reservar espacios de su local, pudiendo elegir entre sus dos plantas y la terraza exterior que próximamente estará disponible. Se puede reservar los espacios para eventos privados y empresariales, posicionándose como un punto familiar de encuentro entre amigos y para mujeres y hombres de negocio que quieran tener reuniones distendidas en un sitio fuera de la oficina y acompañados de una buena comida, cóctel o merienda casera.

Para poder ver la carta de La Andaluza Pintor Rosales en la aplicación de Just Eat el usuario tan sólo tendrá que descargarse la aplicación en su móvil, seleccionar La Andaluza Pintor Rosales en el buscador, y podrá elegir entre su gran variedad de platos, optando por realizar un pedido a domicilio o para recoger directamente en el local.

La Andaluza Pintor Rosales se encuentra, en la avenida del Pintor Rosales nº 36B, 28008, Madrid. Ver en el mapa.

