Marguerite invierte con OPDEnergy en dos plantas solares fotovoltaicas de 100 MWp en España

miércoles, 20 de febrero de 2019, 14:18 h (CET) El fondo de infraestructuras europeo Marguerite ha adquirido el 80% de participación de sendas plantas, ubicadas en Mérida (Badajoz) y Puerto Real (Cádiz) Marguerite ha adquirido una participación del 80% en dos plantas fotovoltaicas desarrolladas por OPDEnergy que alcanzarán una potencia total conjunta de 100 MWp ubicadas en Mérida (Extremadura) y Puerto Real (Andalucía).

La construcción de ambas plantas solares fotovoltaicas ya ha comenzado y su finalización está prevista para finales de 2019. Una vez estén operativas, se espera que alcancen una producción anual de 200GWh. Estos 100 MWp son parte de la capacidad adjudicada a OPDEnergy durante la última subasta renovable regulatoria celebrada en España. No obstante, las plantas venderán electricidad bajo un contrato PPA firmado con Centrica, una contraparte con un rating de grado de inversión (investment grade). OPDEnergy y Marguerite pretenden expandir su colaboración con 100 MWp adicionales de proyectos fotovoltaicos.

“Esta inversión encaja muy bien en nuestra estrategia de renovables basada en encontrar proyectos de inversión con baja subvención pública y un coste de energía normalizado (LCOE) competitivo. OPDEnergy es una referencia generando oportunidades de negocio, desarrollando y optimizando activos solares situados en lugares estratégicos. Estamos muy interesados en estrechar la colaboración con esta compañía”, ha subrayado William Pierson, Partner de Marguerite.

Una vez que ambas plantas estén conectadas a la red, generarán electricidad equivalente al consumo de 52.000 hogares. En base a los parámetros que se estiman y que facilita la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), su producción contribuirá a evitar una emisión anual equivalente a 80.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Además, la construcción de ambas plantas permitirá la creación de hasta 400 nuevos empleos durante su ejecución, contratando servicios de apoyo a compañías locales.

OPDEnergy ha estructurado la financiación de la deuda tipo project finance y el contrato de compraventa de energía, en ingles power purchase agreement (PPA). Asimismo, es la encargada de la construcción de las plantas mediante un contrato de construcción llave en mano (EPC) y, una vez finalizadas, se encargará del mantenimiento, la gestión técnica y comercial de los activos.

“Cerrar esta inversión conjunta con Marguerite, uno de los fondos líder de infraestructuras, es un hito importante para nuestra compañía y refuerza nuestra estrategia de colaborar con inversores financieros para ejecutar nuestra cartera de proyectos en desarrollo”, explica Luis Cid, CEO de OPDEnergy.

Según informan ambas compañías, en la operación, Marguerite ha sido asesorada por Pérez-Llorca (legal), Altermia (técnico) y KPMG (fiscal). OPDEnergy, por su parte, ha sido asesorada por Evergreen y Watson Farley & Williams (legal) y Our New Energy (PPA).

Marguerite

Marguerite fue fundada en el 2010 con oficinas en Luxemburgo y Paris, siendo una gestora de fondos de inversión registrada en Luxemburgo. Es propiedad de sus socios y gestiona tres fondos de infraestructura:

- Marguerite Fund, EUR 710m obtenidos en 2010 y totalmente invertidos

- Marguerite Pantheon SCSp, un vehículo de inversión con participación en activos de renovables y de transporte en Europa

- Marguerite II SCSp, EUR 745m obtenidos en 2017 con capital de BEI, KfW, CDC, CDP, BGK, y del ICO.

OPDEnergy

OPDEnergy fue fundada en 2005 con el objetivo de desarrollar, construir, operar y financiar activos de energías renovables. Con base en España, la compañía tiene una experiencia relevante y presencia global:

- Oficinas en Ciudad de México, Santiago de Chile, Charlotte, Londres y Turín

- Ha obtenido más de €1.100m de financiación mediante deuda tipo project finance y venta de participaciones en activos fotovoltaicos en España, Italia e Inglaterra desde 2005

- Cuenta con una cartera de proyectos en el corto y medio plazo superior a los 5GW de solar y eólico

- En España, OPDEnergy tiene planificado empezar la construcción de 100MWp de capacidad adicional de solar para abril y espera alcanzar una cartera de 600 MWp de activos listos para construir para final del 2019

- Se encuentra actualmente ejecutando la construcción de 144 MWp en México y 100 MWp en España

