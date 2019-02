Según Primagas, Madrid es la comunidad donde más ha aumentado el consumo de gas licuado Comunicae

miércoles, 20 de febrero de 2019, 14:22 h (CET) Según la compañía, el consumo de gas licuado en Madrid ha crecido un 25% en el último año. El gas se ha convertido en una energía clave para la transición energética: llega a reducir las emisiones de CO2 en un 30% frente al carbón, un 20% frente al gasóleo y un 50% frente a la electricidad y apenas emite partículas. Solo en España, la mala calidad del aire causa 38.000 muertes prematuras anuales Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas donde más ha aumentado el consumo de gas licuado. Según datos de Primagas, filial española del grupo multinacional familiar SHV, líder mundial en distribución de gas licuado, el consumo de este tipo de energía ha aumentado un 25% en el último año en la Comunidad. Y le siguen Castilla la Mancha (23%), Galicia (19%) o la Comunidad Valenciana (17%).

Este crecimiento del consumo del gas licuado se debe, en gran parte, a su facilidad de transporte y almacenaje, que hace que sea accesible a cualquier punto de la geografía española. También se debe a una mayor concienciación por parte de los usuarios respecto al Medio Ambiente, ya que esta alternativa energética llega a reducir las emisiones de CO2 en un 30% frente al carbón, un 20% frente al gasóleo y un 50% frente a la electricidad y apenas emite partículas.

La importancia de mejorar la calidad del aire

Reducir la emisión de partículas contaminantes para mejorar la calidad del aire se ha convertido en una prioridad ya que sólo en España causa más de 38.000 muertes prematuras anuales y en Europa se acerca al medio millón. En nuestro país, los combustibles más perjudiciales para la calidad del aire como el gasóleo o la biomasa, se concentran sobre todo en las zonas rurales, que tienen un menor acceso al suministro a la red habitual de gas .En el caso de Madrid que, además de contar con un alto porcentaje de zonas fuera de esta red también posee un importante tejido industrial, el papel del gas es cada vez más relevante. Esta comunidad autónoma se ha convertido en un mercado importante de actuación para empresas como Primagas, que tienen como objetivo llevar una energía más limpia y sostenible a puntos de la geografía española de difícil acceso. “Hacemos accesible una alternativa energética que es más limpia y eficiente para que tanto hogares como empresas, situados en zonas no urbanas, no tengan que renunciar a ninguna comodidad”, afirman desde la compañía.

Actualmente, el 92% de la población mundial vive en lugares donde no se cumplen los niveles marcados sobre la calidad del aire. Por ello es prioritario dejar de lado los combustibles más contaminantes como el carbón, el gasóleo o la electricidad para dar paso a otras opciones más limpias como el gas.

