5 técnicas para mejorar la habilidad de hablar en público por IEPeriodismo

miércoles, 20 de febrero de 2019, 12:22 h (CET) El Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación expone, a continuación, 5 técnicas para aprender a hablar en público Saber hablar y convencer podrían ser considerados algunos de los talentos más valorados en algunos sectores del mercado laboral. Y es que “expresar un discurso en público de calidad puede convertir un profesional en un líder” , exponen desde el Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación, escuela de negocios online donde se puede estudiar el Máster en Oratoria.

Por eso, el centro formativo online apunta algunas claves “dirigidas a la obtención de intervenciones orales eficientes y exitosas”. Según exponen, una de las máximas a tener en cuenta es la de construir un relato basado en la claridad desde el principio. “El tema debe estar siempre definido, cuanto antes, mejor”, apuntan, “y seleccionar las ideas que se desean exponer teniendo en cuenta el público al que se dirigirán”.

Lo mismo ocurre con la articulación de las partes del discurso. “Hay que intentar evitar las repeticiones”, explican desde el centro formativo, y añaden que “una buena manera de hacerlo es memorizando solo los conceptos principales de la exposición”.

Asimismo, la simplicidad en el vocabulario que se use es básica. Los expertos recomiendan apostar por un lenguaje informal, pero sin llegar a lo vulgar. Lo mismo ocurre con los soportes audiovisuales, “los vídeos y diapositivas deben ser expositivos, pero simples”, explican, “para no desviar la atención”.

Por otro lado, “no se debe olvidar la comunicación no verbal”, apuntan los especialistas en comunicación del IEPeriodismo. “Vincular el mensaje a la expresión oral refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Ya lo apuntó el profesor emérito Merhabian, que explica que los elementos de la comunicación personal se componen de un 7% de lo que se dice, un 38% del tono en que se dice y un 55% del lenguaje corporal”.

Finalmente, desde el centro formativo recuerdan que “crear vínculos con el público puede ser también una buena manera de empatizar con él, involucrarle en el discurso y descubrir su actitud respecto al mismo”.

