El consumo excesivo de alcohol, una de las principales causas de la osteoporosis en hombres El ejercicio físico y mantener una ingesta de calcio y vitamina D adecuada ayudan a prevenir la osteoporosis

miércoles, 20 de febrero de 2019, 15:19 h (CET)

Aunque existen aspectos diferenciales relacionados con la adquisición del pico de masa ósea y la pérdida ósea que se produce a lo largo de la vida entre hombres y mujeres, la frecuencia de osteoporosis en individuos jóvenes es similar en ambos sexos. “En este grupo de población el desarrollo de osteoporosis suele asociarse a causas secundarias; de hecho, se ha descrito que alrededor del 50% de individuos jóvenes con osteoporosis, tanto hombres como mujeres, presentan enfermedades o fármacos relacionados con su desarrollo, siendo el tratamiento prolongado con glucocorticoides una de las causas más frecuentes”, explica la Dra. Pilar Peris, reumatóloga del Hospital Clínic de Barcelona durante el II Curso de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea de la Sociedad Española de Reumatología, celebrado con la colaboración de Amgen y UCB.

Asimismo, existen otros procesos que también han sido implicados en el desarrollo de osteoporosis en población joven y que varían según el sexo del individuo. Así, en el hombre, “el hipogonadismo, la ingesta elevada de alcohol y el tratamiento con glucocorticoides son las causas más frecuentes de osteoporosis. Al igual que ocurre en la mujer joven, la alta frecuencia de procesos asociados al desarrollo de osteoporosis en el varón indica la necesidad de realizar una historia clínica y examen de laboratorio dirigidos a descartar causas secundarias de osteoporosis en estos pacientes”, afirma la doctora al tiempo que recuerda que el tratamiento farmacológico va a depender de la etiología de la osteoporosis y del sexo del paciente.

Osteoporosis en mujeres pre-menopaúsicas

En la mujer joven premenopáusica la presencia de osteoporosis es infrecuente y tiene unas características especiales, como son “su frecuente asociación a causas secundarias de osteoporosis y la necesidad de recordar que la mayoría de mujeres jóvenes se encuentran en edad fértil por lo que el tratamiento farmacológico en este grupo de población siempre deberá valorarse con cautela”, especifica la reumatóloga.

El abordaje clínico de estas pacientes implica un estudio minucioso y, tal y como recuerda la especialista “es importante tener en cuenta que alrededor del 50% de estas pacientes, tras un estudio exhaustivo, no presenta fármacos o enfermedades asociadas a la pérdida de masa ósea, en este caso, se establece el diagnóstico de “osteoporosis idiopática”, en la que suele ser frecuente el antecedente familiar de osteoporosis y, según la historia clínica de la paciente, puede estar indicado realizar un estudio genético para descartar otros procesos, como la osteogénesis imperfecta o la hipofosfatasia, entre otros”.

Cómo prevenir la osteoporosis en la post-menopausia

Los especialistas reunidos en el II Curso de Osteoporosis de la SER coinciden en la importancia de mantener unos hábitos de vida saludable para prevenir esta patología, destacando la importancia de realizar ejercicio físico (especialmente con carga) de forma habitual, una ingesta correcta de calcio y vitamina D, así como evitar hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco.

El antecedente de fracturas por fragilidad, la existencia de periodos de amenorrea prolongados y/o una menopausia precoz también son factores que se asocian a una menor masa ósea en las mujeres jóvenes, así como el tener un peso bajo cuando se alcanza la adolescencia. “Las medidas preventivas, especialmente las relacionadas con los hábitos de vida saludables, deben realizarse desde la infancia, ya que estos factores contribuyen en la adquisición del pico de masa ósea, que suele alcanzarse entre los 25-30 años”, insiste la Dra. Peris.

Sobre el II Curso de Osteoporosis de la SER

Esta segunda edición del curso ha incluido aspectos clínicos y de investigación, charlas magistrales y talleres prácticos.

Para el Dr. Antonio Naranjo, reumatólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y co-coordinador del curso, “cabría destacar la actualización sobre sarcopenia, que consiste en la pérdida degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer o al llevar una vida sedentaria”, del mismo modo también destaca “las ponencias sobre osteoporosis en niños y mujeres jóvenes y los talleres prácticos, uno de casos clínicos y otro sobre unidades de fractura FLS”. Por su parte, su compañera de coordinación de este curso, la Dra. Pilar Aguado, reumatóloga en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, apunta que también “se han abordado las limitaciones y aspectos de seguridad del tratamiento antiosteoporótico y revisado el papel que la vitamina D tiene en esta patología, así como la idoneidad de su suplementación”.

La especialista también ha recordado que los avances en los diagnósticos genéticos y en los mecanismos celulares y moleculares abren nuevas perspectivas en el mundo de la enfermedad metabólica ósea. “En este sentido el curso ha querido dar un espacio para la actualización en el abordaje de las enfermedades raras óseas como la osteogénesis imperfecta y los raquitismos y osteomalacia hipofosfatémicos, donde se han producido novedades terapeúticas importantes y el reumatólogo tiene un papel fundamental en el abordaje de estas patologías”, ha remarcado la Dra. Aguado.

“Pensamos que se trata de un curso muy atractivo y con ponentes de gran nivel”, ha concluido el Dr. Naranjo al término de la sesión formativa.



