Juanjo Durán, guionista, cámara, editor y realizador, publicó en septiembre de 2018 su tercera novela: No soy una buena persona. Esta novela fue concebida previamente como guión, seleccionado para el II Pitching Forum organizado por el GAC. Posteriormente, dio lugar al libro que hoy tenemos entre manos.



No soy buena persona tiene un elemento muy controvertido: Mateo. El protagonista de la historia es un villano con carisma que bien podría estar a la altura de otros tantos como Hannibal Lecter. Vamos a conocer los pormenores de esta obra:



Bienvenido, Juanjo. Tienes un currículum muy interesante tanto en el territorio de las letras como en el territorio audiovisual. De hecho, No soy una buena persona, tu última novela, ha sido previamente un guión seleccionado para el II Pitching Forum del GAC. Esto me lleva a preguntarte: ¿dónde crees que estaría mejor esta historia: en el cine o en los libros?



La historia de No soy una buena persona se gestó primero como un guion de largometraje para cine, pero me enganchó tanto el personaje de Mateo y el de su madre Claudia que decidí profundizar más, no solo en ellos dos, sino tan bien en ese universo tan particular y la mayoría de las veces tan real y violento que les rodea. No desisto de que con el tiempo termine convirtiéndose en una película ya que esa era la primera intención y creo que tiene mimbres más que suficientes para que así sea, nada me gustaría más.



Hablemos de la historia, porque tiene mucha chicha. Has elegido a un personaje malo. Pero no malo de pegote, sino malvado visceral, de esos que consiguen desconcertar al lector al mismo nivel que un Hannibal Lecter. ¿Crees que hay cierta elegancia o atracción en la maldad? ¿Lo consideras uno de los puntos fuertes de tu libro?



No quería un personaje plano o lineal, alguien que se comporte de la misma manera desde el principio del libro hasta el final, sino más bien alguien que toma decisiones, que se mueve por fuertes convicciones, que tiene anhelos y sueños como los tendríamos cualquiera de nosotros. Me documenté mucho sobre la sociopatía, leí entrevistas de asesinos en serie como Ed Kemper, Jeffrey Dhamer o Ted Bundy, sobre todo de este último, que resultaba ser un hombre muy atractivo, inteligente y educado. El mal no suele mostrar su verdadera cara hasta que ya es demasiado tarde y no puedes escapar.

El lector va a hacer muchos juicios a lo largo de tu novela... ¿Hay que tener la mente abierta para entrar en este libro?

Bueno, en ciertos aspectos te puedes sentir incluso identificado con el personaje de Mateo. A fin de cuentas, solo quiere lo que la mayoría: enamorarse, formar una familia, mejorar su estatus en el trabajo, en definitiva, crecer. El pero es que su falta de empatía y de remordimientos le hacen actuar como si solo él pudiera tener todo eso, piensa que lo merece más que los demás, pero la vida no siempre te pone en el lugar que crees merecer por lo que creo que la lectura de No soy un abuena persona puede resultar de los más entretenida a la hora de hurgar en el comportamiento humano porque todos nos hemos topado con personas que parecen ser de una manera y después te defrauda su comportamiento egoísta y manipulador.

Me ha resultado muy curioso que a pesar de todo, consideras a este argumento como una historia de amor. ¿Podrías ampliar esto?

No soy una buena persona también trata sobre el amor de un hijo por su madre, de una madre por su hijo, del amor de Mateo por Leo. Lo que pasa es que el sociópata no entiende el amor como un “toma y daca”, un dar y recibir, sino más bien como algo que le debe satisfacer a él antes que a nadie. Y es muy difícil cambiar a alguien, pero si algo puede hacerlo es sin duda el amor, aunque dicho así suene un poco cursi.



Háblanos del resto de tus proyectos. De dónde viene y a dónde va Juanjo Durán.

Pues ahora mismo acabo de terminar el piloto de una serie de televisión que vamos a presentar a Netflix. También estamos buscando financiación para un largometraje de terror titulado Miedo y moviendo la última novela que he escrito, una sátira sobre la política y el comportamiento humano en tiempos de crisis utilizando un apocalipsis zombi como excusa.