5 errores que se pueden evitar al vender una casa según Immoagusta

miércoles, 20 de febrero de 2019, 08:18 h (CET) A la hora de vender una propiedad inmobiliaria, es importante tener en cuenta estos consejos para enfrentarse a esta operación evitando errores durante el camino Decir adiós a una casa porque se va a vender no tiene porque ser algo complejo aunque la realidad del sector inmobiliario demuestra que todavía se siguen cometiendo errores que entorpecen el proceso, lo hacen más largo y más incómodo tanto para los propietarios como para los posibles compradores. Immoaugusta Serveis Immobiliaris ha recopilado los 5 errores más frecuentes para que se conviertan en aciertos y vender una casa sea un éxito.

Incorrecta valoración del inmueble

Una valoración correcta es fundamental para encontrar el precio que resultará atractivo en el mercado, una vez se ponga en venta. Hay varios aspectos que hay que incluir: el tamaño, su estado de conservación, las reformas que se han hecho, los precios de la zona… Es uno de los pasos más importantes en los que se deben evitar los extremos, tanto la sobrevaloración como la infravaloración. Además de no poner un precio adecuado, otro de los errores es no estar abiertos a la negociación, que conlleva la pérdida de oportunidades.

No presentar bien el inmueble

Una de las recomendaciones de Immoagusta Serveis es elaborar un reportaje visual profesional, que ayude a destacar el inmueble y a neutralizar los rincones, para evitar referencias personales. ¿Cómo se consigue? Gracias a la técnica del “home stagging” que no es otra cosa que presentar los espacios de la casa de la mejor forma posible. Y es que la primera impresión sí cuenta.

Pero también explican, desde la inmobiliaria, que no es suficiente. A los compradores les gusta visitar la que podría ser su futura casa y es posible que surjan preguntas o dudas durante esa fase. Por eso, los propietarios deberán adaptarse a los horarios de los interesados.

Camuflar defectos

Las casas están llenas de vida y eso significa que puede haber algún desperfecto. Ocultarlo o negarlo es sinónimo de engañar al posible comprador, que se merece tener información veraz del estado actual de la vivienda. Y es que todos esos desperfectos saldrán a la luz, más tarde o temprano.

No ser realista

No se pueden hacer predicciones sobre cuándo se realizará la venta. Por ello, la mejor recomendación es ser realista y tener presente que tanto se puede vender rápidamente como al cabo de unos meses.

No tener asesor inmobiliario

La razón de ser de las agencias inmobiliarias no es otra que ayudar. Servicios como la valoración profesional o la elaboración de un plan de marketing personalizado para vender un inmueble son algunos de los que ofrece Immoagusta. Pero, nada de esto se pone en marcha sin haber designado un asesor experto a cada cliente. Gracias a su conocimiento y experiencia en el terreno, contar con el apoyo de un asesor inmobiliario es una de las mejores decisiones que puedes tomar.

Existen dos formas de vender una casa. O hacerlo por cuenta individual o confiar en una agencia inmobiliaria profesional. Elegir esta segunda opción evitará estos 5 errores y propiciará una venta lo antes posible y al mejor precio.

