AlcisDom presenta sus nuevos servicios de gestión de alquiler de oficinas compartidas en Barcelona

martes, 19 de febrero de 2019, 15:58 h (CET) AlcisDom ofrece servicios de Oficina Virtual, Salas de Reuniones y de Conferencias, espacios de trabajo y despachos en alquiler equipados, con todos los servicios, exclusivamente para profesionales en Pedralbes (Barcelona) En Barcelona, en la zona de Pedralbes, dentro de una atmosfera totalmente profesional y un despacho elegante, Alcisdom,ofrece en alquiler espacios de trabajo amueblados y dotados de los servicios necesarios para que cada profesional puede ejercer cómodamente su trabajo, sin tener que pensar en asuntos paralelos como tareas administrativas, facturación, existencias, gestión de agenda y limpieza.

Enfocado al sector de prestación de servicios profesionales como economistas, contables, consultores, asesores fiscales, psicólogos coach, abogados, asesores de comunicación, peritos, informáticos de sistemas IT, detectives, tasadores, ingenieros, arquitectos, agentes comerciales y otros profesionales que prestan servicios cualificados a empresas y particulares.

Disponen de despachos en alquiler de hasta seis puestos de trabajo. Se puede escoger entre compartir un despacho con otros profesionales, alquilar un despacho individual, o bien alquilar un despacho con varios puestos de trabajo.

Dentro de sus instalaciones disponen de Sala de Conferencias, Sala de reuniones, amplia Sala de recepción, Sala de espera, Coffee-Break, archivo, zona de impresión y gestión documental.

La Sala de Conferencias es de 68M2. Está equipada con 30 sillas de conferencias con apoyo lateral para escribir para diestros o zurdos, una mesa alta y silla para el conferenciante / ponente, proyector, mesa para las bebidas y mobiliario adicional de diseño.

La Sala de Reuniones es de unos 20 m2, equipada con una mesa y sillas para 10 personas y un mueble auxiliar.

El espacio total de la oficina es de 470m2, distribuido en dos plantas.

Ubicación y transporte

Está ubicado en la calle Borrell i Soler 8, bajos, Barcelona. Tiene entrada independiente desde el exterior. Al lado se encuentra el centro ESADE. Cerca de los Consulados de Rusia y de Estados Unidos, diversos colegios y el `Real Club de Tenis de Barcelona´. Está a 5 minutos a pie desde el barrio Sarria.

Las estaciones más cercanas son: `Reina Elisenda´ de los `Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya´, metro de `María Cristina´ y las líneas de autobuses V5, 63, 78.

Para llegar con coche se recomienda tomar la salida 9 de la Ronda de Dalt (Can Carralleu) o bien la salida 10 (Pedralbes). Para venir desde el centro de Barcelona se puede tomar la Avenida Diagonal y subir por la Avenida de Pedralbes o bien por la Vía Augusta y después acceder por el Paseo de la Bonanova.

Aparcar: Hay un aparcamiento subterráneo a 30 metros (BAMSA), así como muchas zonas de aparcamiento gratuito, aunque es dificultoso encontrar sitio libre, algunas calles son de zonas verdes.

Servicios:

- Espacio de trabajo (despacho individual o mesa de trabajo en despacho compartido) totalmente amueblado y equipado, con red de telefonía fija e internet.

- Salas de reuniones y de espera para los clientes.

- Zona office para el `Coffee break´ y descanso.

- Zona de impresión y de gestión documental.

- Archivo.

- Sala de Conferencias.

- Espacio amueblado para desayunos profesionales.

- Zona para reuniones de confianza.

- Servicio de recepción, de atención telefónica plurilingüe y de secretaria en horario laboral.

- Servicio de bebidas en las reuniones.

- Promoción comercial.

- Gestión de facturación y cobros.

- Gestión fiscal (presentación de IVA y retenciones del IRPF, y declaración de la renta).

- Gestión de envío de cestas de Navidad.

- Gestión de herramientas profesionales necesarias para el ejercicio de actividad.

- Protocolos de Seguridad y de Protección de Datos.

- Organización de eventos profesionales.

Tarifas disponibles a partir de 300 euros/mes + IVA (en función de espacio y de los servicios contratados). La contratación de los servicios complementarios es facultativa. Los abonados podrán contratar solo tarifa base de alquiler, si así lo desean.

Cualquier modalidad de alquiler de espacio de trabajo o de despacho también Incluyen:

Conexión a internet

Gastos de suministro (electricidad, agua, gas, internet por cable)

Acceso a la zona de impresión (coste de impresión a parte 10 céntimos por hoja)

Acceso gratuito a las salas de reuniones hasta 10 horas/mes.

Servicio de Recepción y atención telefónica

Servicio de Limpieza Actualmente disponen de un BONO ANUAL de Oficina Virtual y 20 horas de reuniones por 800 euros +IVA al año, que incluye: Domicilio social/ comercial, atención telefónica, recepción de mensajería, 20 Horas de sala de reuniones al año – 800.-euros +IVA/año, durante los 12 meses desde la fecha de contratación de servicio.

Sus servicios van dirigidos exclusivamente al sector profesional y empresarial.

No se admite el alquiler de despachos a las empresas de venta de cualquier clase de artículos y los profesionales sanitarios (especialmente si practican algún tipo de terapia). Los servicios están destinados exclusivamente para los abonados de largas temporadas en algún tipo de modalidad: Oficina Virtual/ Mesa de trabajo fija/ Despacho. No se puede hacer uso de los servicios de forma aislada por horas o por días.

La suscripción se formalizará solo tras entrevista previa, siendo de primordial importancia la seriedad y profesionalidad de cada uno de los abonados, a fin de garantizar la correcta imagen del despacho en su conjunto.

Mas información sobre alquileres de despachos y espacios de trabajo en este link y sobre alquiler de Sala de Conferencia en este link.

Gestionado por AlcisDom real estate, agencia inmobiliaria internacional y de gestión de patrimonio. Contactar con ellos para consultar tarifas, condiciones, servicios y horarios vía mail: info@alcisdom.com o llamando al 931190297 / 692208354

Contacto:

c. Borrell i Soler nº 8, bajos,

Pedralbes (al lado de ESADE)

Barcelona.

T: +34 931190297

Mov.: +34 692208354

info@alcisdom.com

www.alquiler-de-despacho.blogspot.com

www.alquiler-sala-de-conferencias.blogspot.com

