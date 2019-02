Charla sobre el diseño performativo, en IED Madrid Comunicae

martes, 19 de febrero de 2019, 15:06 h (CET) Tereza Ruller, del estudio holandés The Rodina, hablará sobre el diseño performativo en IED Madrid. Su conferencia forma parte de las charlas gratuitas que IED Madrid organiza durante el mes de febrero Por segundo año consecutivo, el IED Madrid es la institución educativa oficial del Madrid Design Festival, uno de los eventos más importantes del sector del diseño en España. Entre las actividades que organizan, destaca la charla de Tereza Ruller, del estudio The Rodina. Tereza Ruller (1987) es una diseñadora independiente con residencia en Ámsterdam, educadora en la Academia de Diseño Eindhoven y cofundadora del estudio The Rodina. Tereza Ruller y su estudio son un ejemplo de vanguardia en el campo del diseño gráfico, investigando las relaciones entre la experiencia de usuario, la cultura, la tecnología y la estética.

The Rodina (formado por Tereza y Vit Ruller) es un estudio de diseño experimental que se centra en estrategias de la performance, el juego y la subversión. Tanto en el trabajo comisionado como en la práctica autónoma, activan y re-imaginan una gama deslumbrante de nuevos significados a través del diseño. Interesado en las conexiones entre cultura, tecnología y estética, el estudio diseña eventos, identidades visuales, instalaciones, objetos y herramientas.

En su charla, que tendrá lugar en la tarde del 26 de febrero y estará abierta al público, Tereza Ruller hablará sobre la motivación que la llevó a investigar sobre procesos tan vanguardistas de diseño gráfico y acuñar el término diseño performativo. La charla cuestiona elementos de acción e inclusividad del diseño: ¿Cómo pueden los diseñadores activar a los espectadores? ¿Cómo puede la audiencia involucrarse más? Ruller considera a los espectadores como jugadores o agentes activos, que pueden conducir al diseño de un juego interactivo. Ruller dará una idea de la reciente exploración de las posibilidades espaciales e interactivas de los entornos virtuales como espacios para nuevos pensamientos y estéticas que surgen entre la cultura y la tecnología.

La conferencia de Tereza forma parte del ciclo IED Talks, charlas con diferentes estudios punteros de diseño, de entrada gratuita, y durante las que se analizará cómo, a través del diseño, se puede reflexionar sobre cuestiones que afectan a la sociedad con el objetivo de agitar conciencias y avanzar hacia la construcción de un cambio positivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.