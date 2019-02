La Dra. Fercasy explica cómo el mal humor puede envejecer el rostro Comunicae

martes, 19 de febrero de 2019, 14:31 h (CET) Los órganos, entre ellos la piel, obedecen a procesos fisiológicos que van variando conforme se pasa de un estado de ánimo a otro. Por ejemplo, el mal humor, además de alterar el organismo, dibuja en el rostro numerosas líneas de expresión. La Dra. Fercasy, directora médica de la clínica que lleva su nombre, explica como el mal humor y otros estados de ánimo afectan a la piel, a la vez que presenta su mejor tratamiento para eliminar los signos que las emociones provocan en el rostro Antes de entregarse a la ira y la irritabilidad, se deben tener en cuenta los diferentes perjuicios que esto tiene para la piel:

Las líneas de expresión y las arrugas debidas a los gestos realizados.

El enrojecimiento del rostro al activarse el sistema circulatorio y comenzar a funcionar mucho más rápido.

Por último, la dermatitis, que responde a la inflamación y a la resequedad de la dermis.

Por ello, los expertos recomiendan relajarse y, sobre todo, sonreír, aunque no demasiado ni a carcajadas, porque esta mueca también puede llegar a provocar líneas de expresión muy marcadas, especialmente alrededor de la boca y en el surco nasogeniano.

Además del mal humor, existen otras emociones que se experimentan a lo largo de la vida que también pueden afectar a la piel:

Estrés. Bajo niveles de estrés, la piel se vuelve opaca por la falta de relajación, a la vez que aparece el acné, debido a la alta producción de cortisona. El estrés también puede causar arrugas y líneas de expresión.

Miedo. Ante una situación que provoca temor, los ojos se abrirán mucho más de lo habitual y se levantarán las cejas, provocando arrugas en la frente.

Depresión. Las consecuencias más visibles del rostro cuando se sufre de depresión son la hinchazón de ojos y la aparición de ojeras. También hay que destacar la interrupción en el proceso de regeneración celular, lo que acelera la aparición de líneas de expresión, a la vez que apaga la luminosidad de la piel.

Tristeza. Las personas que están tristes no suelen querer salir a la calle, por lo que se verán faltas de Vitamina D, volviéndose su rostro más pálido. Además, cuando se está triste se suele llorar, un gesto que no es bueno para el rostro: las lágrimas deshidratan la piel y pueden provocar la aparición de bolsas y de patas de gallo alrededor de los ojos.

Tratamiento en la clínica de la Dra. Fercasy

En la Clínica de la Dra. Fercasy cuentan con la mejor aparatología y los mejores tratamientos para eliminar las arrugas y las líneas de expresión causadas por el mal humor y por los diferentes estados de ánimo, a la vez que le otorgan al rostro un aspecto más joven y menos cansado.

El tratamiento Skinboosters es perfecto para aplicar a una piel de cualquier edad, ya que permite nutrirla desde una perspectiva más completa y engrosarla, sin generar volumen, corrigiendo así esas arrugas de las zona de alrededor de la boca, frente, ojos, etc. PVP: desde 300 €/ sesión.

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que acaba de inaugurar la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

