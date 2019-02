​La psicología del trading

Puede parecer muy fácil aprender el proceso de trading y sus reglas, crear una estrategia y comenzar a realizar transacciones. La expectativa es conseguir buenos resultados gracias a unas habilidades que se pueden aprender y perfeccionar. Es lógico pensar que haciendo lo que se debe y siguiendo las reglas se puede ganar dinero, pero desafortunadamente, el mercado puede jugar una mala pasada incluso al trader más experimentado.



Como novato, el usuario puede sentirse extremadamente frustrado desde el principio, pero al comprender cómo funciona el mercado, tiene la opción de ajustar sus expectativas. En lugar de centrarse en el dinero y en ganar, al principio es recomendable dedicar una cantidad de tiempo adecuada a estudiar, observar y aprender de la experiencia propia y de la de otros usuarios.



Entender los miedos

El trading de Forex puede ser un mercado volátil y nadie espera ganar con cada transacción que realice. Sin embargo, el usuario tampoco debe enfadarse cada vez que ve que el mercado va en una dirección inesperada o que no encajaba en sus gráficos. Analizar estos resultados le va a servir en un futuro. Es recomendable ser conservador en cuanto a la inversión y asegurarse de invertir un porcentaje que sea asumible perder sin agotar el presupuesto. Arriesgando el 1% en un "trade" no hay razón para entrar en pánico cuando no se gana.



No analizar en exceso los resultados Muchos clientes están suscritos a algunos de los mejores canales de analistas del mercado y le han dedicado muchas horas a revisar y perfeccionar su propia estrategia de trading. A pesar de que le dedican su tiempo a revisar quiénes son los mejores Brokers regulados para sus necesidades, no les asegura que sus transacciones tengan un resultado positivo. No importa lo que hayan hecho y cómo se hayan preparado, pues experimentarán pérdidas seguro. En lugar de defraudarse o deprimirse, se aconseja seguir operando. No es positivo detenerse después de cada pérdida para analizar qué pudo haber salido mal o cómo podría haberse evitado. Después de varias operaciones, hay que revisar las acciones para verificar si el error fue propio, si se trató de un desplome aleatorio del mercado o si es necesario ajustar el plan de trading. Lo peor que se puede hacer en estos casos es dejar de comerciar.

Aceptar la realidad de los resultados Muchas cosas pueden ir mal con un "trade", ya que se trata de una variable que nunca puede garantizarse a ciencia cierta. Si se pudiera predecir el mercado, todo el mundo ganaría. Pero en su lugar, hay que hacer todo lo posible con el fin de mejorar los resultados. Conviene asegurarse de que el ordenador y la conexión a internet son de buena calidad para no perder ni un minuto en posibles errores. También es interesante realizar un análisis para confirmar que se está operando en los mejores mercados. Con Forex se puede realizar este análisis online todos los días. En caso de preferir hacer trading en las primeras horas, recomendamos elegir un mercado que se ajuste a las preferencias del interesado. Lo importante es encontrar un mercado en el que operar en base a las exigencias del propio usuario.