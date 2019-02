​Ser Iglesia que como María sabe decir “Aquí estoy”

Fue en María que el Papa marcó la vía, al final de la JMJ Panamá, en ella que es la “gran custodia de la esperanza”, y porque como ella, también nosotros “queremos ser una Iglesia que sostiene y acompaña y sabe decir: ¡Aquí estoy!”





En María, dijo el Santo Padre, “aprendemos la fortaleza para decir ‘sí’ a quienes no se han callado y no se callan ante una cultura del maltrato y del abuso, del desprestigio y la agresión y trabajan para brindar oportunidades y condiciones de seguridad y protección”. “En María aprendemos a recibir y hospedar a todos aquellos que han sufrido el abandono, que han tenido que dejar o perder su tierra, sus raíces, sus familias y trabajos”. “Como María”, queremos ser “la Iglesia que propicie una cultura que sepa acoger, proteger, promover e integrar; que no estigmatice y menos generalice en la más absurda e irresponsable condena de identificar a todo emigrante como portador de mal social”. Queremos ser “una Iglesia de la memoria que respete y valorice a los ancianos y reivindique su lugar”. “Como María – dijo Francisco - queremos aprender a estar”.



“Enséñanos Señor – concluyó el Papa su oración - a estar al pie de la cruz, al pie de las cruces; despierta esta noche nuestros ojos, nuestro corazón; rescátanos de la parálisis y de la confusión, del miedo y la desesperación. Enséñanos a decir: Aquí estoy junto a tu Hijo, junto a María y a tantos discípulos amados que quieren hospedar tu Reino en su corazón”.