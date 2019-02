Le bonne réputation

Cuatro perros estaban echados tomando el sol cuando, uno de ellos dijo: “Me gustaría trabajar en algo honrado, no sé, algo de provecho.” Y uno de sus amigos le expuso: “Pues yo tengo a un conocido que necesita a alguien. Pero temo que me dejes en mal lugar si te recomiendo.” Y otro le confesó: “Pues yo sé de un lugar que necesitan a un trabajador. Pero sé que el dueño es un pesetero y temo que esto podría manchar mi buena fama si doy la cara por ti.” Y el cuarto adujo: “Pues, como yo debo de ser mala persona, no me importa lo que pueda pasar con mi prestigio. Por eso os recomendé a todos vosotros en el trabajo que ahora tenéis. ¿Con qué mote creéis que me llamen? O mejor ¿con qué alias me llamáis vosotros?"