Nuroil apuesta por la transparencia y detalla cómo opera la legislación en las estaciones de servicio

martes, 19 de febrero de 2019, 11:34 h (CET) 'Los certificados de calibración y la revisión de surtidores nos ayudan a generar confianza entre nuestros clientes', asegura el gerente del grupo, José Sabater Hay mucha leyenda urbana o falsos mitos alrededor de los surtidores de las gasolineras y lo cierto es que pocos conocen en detalle cómo opera la legislación a la hora de garantizar el buen funcionamiento de las estaciones de servicio del país.

Los Grupo Sabater Nuri abre las puertas a la transparencia para explicar cómo funcionan los surtidores de las estaciones de servicio Nuroil, la legislación que les afecta y los principales controles de calidad a los que se someten para garantizar el mejor servicio.

"Muchos clientes desconocen que si dudan de una estación de servicio pueden exigir hacer un control de probeta para comprobar que el surtidor está bien calibrado". Las estaciones de servicio tienen probetas de 10 litros para hacer estas comprobaciones, que permiten demostrar que las mangueras expulsan la cantidad que marca el cliente. "De vez en cuando tenemos algún cliente que nos pide hacer alguna medición, y es por eso que intentamos formar a nuestro personal para que sepa extraer las muestras", explica Josep Sabater antes de reconocer que alguna vez se han encontrado con algún caso confundido, donde el trabajador de la estación de servicio no ha sabido explicar ni hacer la comprobación con exactitud.

Sea como sea, todos los surtidores de las estaciones de servicio Nuroil periódicamente reciben visitas de laboratorios autorizados, tienen los surtidores y medidores precintados y pasan anualmente todos los controles para conseguir los certificados de calibración. Los camiones del Grupo, que distribuyen gasóleo a domicilio, también pasan todos los controles para que actúen como un surtidor de estación de servicio más.

"Toda la legislación que se pone en marcha alrededor de los surtidores nos ayuda a generar confianza entre nuestros clientes porque ya no somos nosotros quien asegura que trabajamos de forma ética y profesional. También lo dice la administración que nos exige cumplir con el reglamento", asegura el gerente del Grupo, además de explicar que en la estación de servicio Nuroil Polizur ya están recuperando el gas de la gasolina 95 cuando los clientes repostan, "una inversión que hemos hecho para dar más valor a nuestro servicio y promocionar la seguridad medioambiental".

Medidas de comprobación

El Grupo Sabater Nuri trabaja de forma responsable y exige a todo el sector que también lo haga, que sigan todos las medidas de comprobación que garantizan un suministro eficiente.

"Los clientes deben saber que tienen muchos instrumentos para comprobar que se les está dando un buen servicio" asegura José Sabater, que detalla los principales aspectos como pueden ser; disponer de herramientas de comprobación como es la probeta de 10 litros de capacidad oficialmente certificada y calibrada, ponerla a disposición de los servicios de inspección de la Administración y de los usuarios de la estación de servicio, lo que permitirá garantizar la fiabilidad de la medida.

Sobre el Grupo Sabater Nuri

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio.

