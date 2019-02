El Máster en Medicina Estética de AMIR reúne como docentes a los mejores especialistas en la materia Comunicae

martes, 19 de febrero de 2019, 07:55 h (CET) El Máster en Medicina Estética de AMIR aporta un abordaje completo de esta especialidad Sin duda una de las ramas dentro de la medicina, que mayor auge tiene en estos momentos, es la medicina estética, que suma a una profesionalización cada vez más avanzada una demanda cada vez más amplia por parte de la sociedad.

De cara a la formación de profesionales en esta rama de la medicina, surgen algunos estudios de postgrado que vienen a poner a nuestro país en primera línea, en cuanto a técnicas y métodos a aplicar.

Uno de estos planes de estudio es el Máster en Medicina Estética, que imparte AMIR Medicina Estética, una rama de la prestigiosa academia AMIR con más de una década de formación de estudiantes de Medicina. A estos métodos de estudio contrastado se le suman profesionales de la talla de Paloma Borregón y Ana Molina.

Actualmente la preparación vía MIR –Médico Interno Residente- en Medicina Estética no existe en España, así como no existen criterios unificados, objetivos específicos, ni una base científico-tecnológica que definan esta especialidad dentro de un ámbito universitario. Es por ello que el único consenso que existe es que para ejercer esta rama tiene que ser un licenciado en Medicina el que lleve a cabo la práctica de estas técnicas.

Es por ello que AMIR –academia de preparación para médicos- ha decidido apostar por ofrecer estos la posibilidad de aumentar su formación en este campo, bajo la marca de AMIR Medicina Estética, y así poder para garantizar un mejor futuro profesional diseñando una formación completa, actualizada y de calidad, centrada en algo tan artístico y satisfactorio como el estudio de la belleza, aumentando la satisfacción de los pacientes a través de la imagen, y ayudándoles a envejecer mejor mientras aprenden a cuidarse de forma apropiada.

La medicina estética avanza a pasos agigantados y cada vez son más los métodos no invasivos para el rejuvenecimiento facial y corporal. Es por ello que esta especialidad tiene un futuro creciente gracias a una progresiva profesionalización del sector para lo cual es necesario una formación amplia y correcta en esta disciplina tal como desde AMIR se ofrece con este Máster.

También el aumento de las técnicas mínimamente invasivas frente a la cirugía y la personalización de los tratamientos gracias a los estudios genéticos hacen de la Medicina Estética un campo en auge a lo que se le suma el aumento de la inteligencia artificial y la tecnología en consulta que vuelve a redundar en la necesidad de una formación estricta, actualizada y completa.

Actualmente existe una diversidad de formación especializada en Medicina Estética tanto de ámbito nacional como internacional pero la demanda formativa en este ámbito sigue creciendo, como respuesta a un notable aumento de la búsqueda en la población de este tipo de tratamientos.

El programa docente del Máster en Medicina Estética que imparte AMIR está estructurado desde el cuidado global del paciente en todas las áreas y, por tanto, se realiza un abordaje completo de esta especialidad.

Desde la estructura de la piel a la anatomía facial pasando por los parámetros que definen la belleza en la sociedad actual así como el estudio de otras especialidades complementarias como la nutrición, la promoción de la salud, la psicología, y otras que ayudan al paciente a mejorar sus hábitos de vida.

Es por tanto un estudio multidisciplinar que conlleva un contenido amplio pero totalmente estructurado para un mejor aprendizaje siguiendo la garantía de los procesos estructurados que desde hace más de diez años viene desarrollando el grupo AMIR.

El Máster, explican sus responsables docentes, “tiene un formato online, que permite realizar un seguimiento cómodamente desde casa, combinando clases teóricas y prácticas con el profesor, y permitiendo el abordaje de dudas y preguntas de una forma interactiva e inmediata”.

Aseguran también que “la formación online se complementa con la posibilidad de realizar prácticas presenciales en grupos reducidos de alumnos con lo que se consigue optimizar el aprendizaje de determinadas técnicas de tratamiento”.

Además la oferta docente se amplía con la realización de tutorías mensuales con todos los alumnos y profesores, así como un seguimiento estrecho del aprendizaje, que es uno de los sellos de identidad del grupo AMIR.

El Máster cuenta con excelentes profesores, con amplia experiencia docente y práctica en Medicina Estética, bajo la dirección de dos Dermatólogas especialistas en este campo, como son las doctoras Paloma Borregón y Ana Molina.

Además el Máster cuenta con una dedicación especial a la gestión de la consulta privada dentro de su docencia con lo que completa la formación del alumnado de cara a familiarizarse con estos procesos en vistas a la puesta en marcha en el sector con todas las garantías posibles.

Pero esta interesante iniciativa docente no queda aquí, además añaden a la oferta académica el Fellowship de AMIR Medicina Estética que consiste en un programa especializado de perfeccionamiento en disciplinas de la Medicina Estética que precisan un enfoque más exhaustivo y eminentemente práctico, permitiendo a los especialistas ya titulados aumentar su formación en técnicas concretas, mediante la asistencia presencial a la práctica diaria habitual en consulta de un especialista en Medicina Estética, durante un periodo formativo variable y flexible en función de los objetivos a alcanzar.

En definitiva un nuevo aporte –con garantías docentes- dentro de esta rama de la medicina para una especialidad cada vez más demandada en la sociedad actual.

