El dominio del inglés, clave en el sector hostelero según MástersHostelería

lunes, 18 de febrero de 2019

lunes, 18 de febrero de 2019, 15:17 h (CET) La cantidad de visitantes no castellanohablantes que llegan a España es cada vez más grande. Este aumento en la afluencia requiere comunicarse con mayor fluidez. La Escuela Europea de Hostelería, Turismo y Restauración, Másters Hostelería, explica otras razones por las que el inglés es clave en el sector El aumento de visitantes no castellanohablantes que forman parte del sector de la hostelería en España genera un impacto positivo. Sin embargo, acrecientan también la necesidad de perfiles profesionales “con capacidad de hablar ingles, el idioma ‘oficial’ a nivel global”.

Así lo explican desde MastersHosteleria.com, Escuela Europea de Hostelería Turismo y Restauración, que apuntan que “cada vez más, el sector de hostelería y turismo requiere más personal con conocimientos de varios idiomas, pues el manejo de lenguas extranjeras aumenta considerablemente las posibilidades de ampliar el negocio e incluso encontrar empleo”.

A continuación, la escuela de negocios, donde se puede encontrar el curso de Inglés para Hostelería, Turismo y Restauración, expone algunos motivos más que demuestran la importancia de practicar este idioma.

Más calidad en el servicio: Hablar en inglés no es crucial para entenderse con los extranjeros, uno de los colectivos protagonistas del sector. La hostelería y turismo están especialmente orientados a la atención al cliente. “No se le puede exigir a un turista que conozca tu lengua materna si viene por un tiempo corto. Si se encuentran cómodos dentro de t establecimiento y tienen la ocasión, volverán y te recomendarán”, explican desde MástersHostelería.

Más competitividad: Un buen manejo de inglés te permite acceder a diferentes nichos de marcado en los que darse a conocer. Si se habla el idioma fluidamente aumentan las habilidades de comunicación y se pueden cumplir con los requerimientos del sector. “Además, los resultados suelen ser más rápidos en los servicios y se incrementan los beneficios”, apuntan.

Más presencia y posibilidades de internacionalización: Que un negocio cuente con personal con dominio de inglés favorece el boca a boca internacional. Todo ello, además, “ayuda en la creación de estrategias comunicativas que lleguen a diversos sectores internacionales”.

