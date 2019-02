Eurobits Technologies, primera empresa española certificada bajo PSD2 Comunicae

lunes, 18 de febrero de 2019, 12:09 h (CET) El Banco de España ha comunicado a Eurobits Technologies que con fecha 4 de Febrero su Comisión Ejecutiva ha autorizado su inscripción en el Registro Especial como Proveedor de Servicios de Información sobre Cuentas, convirtiéndose así en la primera empresa española autorizada para formar parte de dicho registro, tras su lanzamiento en enero de 2016 siendo traspuesta a la legislación española a través del Real Decreto Ley 19/2018 de servicios de pago y otras medidas urgentes, en materia financiera PSD2 persigue fomentar la competitividad y transparencia en los servicios financieros aumentando la protección del consumidor europeo. PSD2 indica como las entidades financieras a deben abrir el acceso a terceras partes debidamente licenciadas a las cuentas de pago de sus clientes cuando éstos cuentan con el consentimiento explícito de este.

Con este salto cualitativo, Eurobits Technologies recibe la homologación de sus estándares de seguridad, tanto a nivel técnico, como de procedimientos y tratamiento de la información y puede certificar, a su vez, el estricto cumplimiento de todos los requisitos técnicos y operativos de seguridad en el acceso a la información de las cuentas bancarias y datos personales de usuarios, de cara a sus clientes, teniendo en cuenta que la empresa está en disposición de garantizar el cumplimiento de la legislación actual, en todo momento, con la garantía del Banco de España, así como la privacidad y la prevención del fraude (Eurobits Technologies no almacena la información recogida de los usuarios bancarios), haciendo uso de los más estrictos controles de seguridad, que son auditados por los propios clientes, como la banca y el sistema regulador.

En palabras de Arturo González Mac Dowell, presidente y CEO de Eurobits Technologies: “Eurobits es el pionero en la prestación de servicios de información sobre cuentas e iniciación de pagos en la Unión Europea, servicios que lleva prestando desde hace más de 15 años. La concesión de esta autorización supone el reconocimiento de nuestro compromiso con la seguridad y una garantía para la confianza depositada por parte de nuestros clientes”. Arturo González Mac Dowell está fuertemente involucrado en los diferentes grupos de trabajo europeos que ha hecho posible la definición de la segunda directiva de servicios de pago, más conocida como PSD2 y su posterior desarrollo normativo. Arturo es miembro fundador y Presidente de la European Third Party Provider Association (ETPPA), pertenece al grupo de evaluación de APIs bancarias de la Comisión Europea, representa a ETPPA en el European Retail Payments Board (ERPB) dependiente del Banco Central Europeo y recientemente ha sido designado por el BCE como Co-Presidente del SEPA Access Scheme Working Group que está definiendo el futuro de la banca abierta en Europa en beneficio del consumidor y la forma en la que éste interactúa con sus finanzas.

Eurobits Technologies opera una plataforma de agregación de información sobre cuentas e iniciación de pagos, que realiza casi 50 millones de transacciones al mes en Europa y América Latina. Eurobits colabora con varios de los bancos más importantes de Europa, como BBVA, Santander, LBP, Swedbank o KBC, y fintechs como Fintonic y Oney Financial Services a crear nuevas fuentes de ingresos y mejorar la experiencia de sus clientes. La compañía celebra en 2019 su 15 aniversario y cuenta con oficinas en Madrid y en Ciudad de México. Eurobits fue fundada por Bankinter y Caja Madrid en el año 2003 con el objeto de prestar servicios de agregación financiera. Desde el año 2016 Eurobits es una compañía independiente.

Vídeos

Conoce a Eurobits Technologies y su equipo



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.