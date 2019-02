Smöoy firma un acuerdo nacional con Banco Sabadell para sus franquicias actuales y futuras

Smöoy refuerza su apuesta por la creación de empleo y de franquicias en España, con financiación y servicios preferentes para sus franquiciados actuales y futuros La cadena smöoy, fabricante y líder del yogur helado en España, acaba de firmar un convenio de colaboración a nivel nacional con Banco Sabadell que permitirá a todos sus franquiciados obtener distintos tipos de financiación y servicios en condiciones ventajosa para la creación y/o reacondicionamiento/mejora de su negocio.

Gracias a este acuerdo, los candidatos interesados en crear su propio establecimiento smöoy podrán obtener préstamos, leasings/rentings etc. con unas condiciones preferentes para la financiación de los proyectos de inversión así como necesidades de liquidez inicial.

Mediante este acuerdo, Banco Sabadell pone a disposición de los franquiciados su programa global de servicios financieros que contempla, entre otros aspectos, el producto renting-franquicias o “llave en mano“ que es una figura muy demandada en el sector franquicias que cuenta con numerosas ventajas que detallamos: puede incluirse prácticamente toda la inversión inicial (hasta el canon de entrada), no computa como endeudamiento bancario a efectos de CIRBE (a diferencia de los préstamos), fiscalmente no aparece en el balance de situación ya que las cuotas de renting se contabilizan como gasto (no hay amortización del bien como en un préstamo o leasing), la carga del IVA no se soporta al inicio sino que se soporta cada mes en las cuotas de renting, posibilidad de incluir seguros de mantenimiento muy recomendables para las maquinas en el renting, renovación tecnológica etc.

Además de la financiación, el acuerdo firmado por smöoy con Banco además incluye condiciones preferentes para: cuentas de crédito, renting y leasing, transferencias y gestión de recibos, TPV, seguros, avales, tarjetas de empresa y protección comercios y oficinas.

Con la firma de este nuevo acuerdo, smöoy sigue apostando por la creación de puestos de trabajo, a la vez que refuerza su proyecto de expansión nacional para 2019.

Acerca de smöoy

Smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer yogur helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten (bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio).

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i y de Calidad Alimentaria, en el que invierten más de 500.000€ al año en la creación de nuevos productos y en criterios de mejora.

La compañía tiene presencia en más de 16 mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Angola, Arabia Saudí, Argelia, China, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Islas Reunión, Italia, Marruecos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto como por su rápida expansión internacional.