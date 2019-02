Asesoría en Sevilla: reformas y mantenimiento con Avanza21 Comunicae

lunes, 18 de febrero de 2019, 11:49 h (CET) La empresa de servicios de asesoría para particulares y empresas, Avanza21, tiene las claves para hacer frente a una reforma A toda casa u oficina le llega un momento en el que necesita de un profesional externo, especialista en reformas de cualquier tipo. Por eso, en Avanza21 cuentan con un servicio en mantenimiento y adecuación, que tiene el fin de asegurar trabajos de calidad, realizados por los mejores expertos en el ámbito.

“¿Tienes algún tipo de problema eléctrico? ¿Buscas jardinero? ¿Necesitas que alguien pinte las paredes, cambie el suelo o arregle la cerradura? Somos conscientes de la importancia que pueden llegar estas pequeñas cuestiones diarias, que entorpecen el trabajo en una empresa o ralentiza el ritmo de vida en un hogar”, explican desde la asesora sevillana.

Además, no hay que perder de vista que estos técnicos expertos ocuparán un espacio personal durante unos días o temporada, por lo que la formalidad de los mismos y la tranquilidad deberán ser siempre primordiales. “Contamos con profesionales que pueden resolver cualquier necesidad en cuanto a reformas, adecuación y mejora”.

Asesoría en Sevilla: reformas y mantenimiento con total garantía

En general, existen una serie de consejos a la hora de hacer frente a una necesidad de adecuación o reforma:

No jugar a la improvisación. Por más leve que sea el problema a resolver, nunca debe hacerse jugando a la improvisación. Cuando se trata del lugar en el que se vive o se trabaja, cualquier planificación es poca.

¿Se necesitan permisos? Si solo se busca pintar las paredes, este paso no interesa, pero en el caso de que sea una obra de mayor envergadura –como sustituir el suelo por otro- hay que en cuenta los permisos requeridos.

Decidir quién realizará el trabajo. Antes de contratar, deben valorarse presupuestos y opciones. Aunque contratar separadamente podría salir más barato, lo recomendable es hacerlo a través de contratistas. “En cualquier caso, siempre será mejor que el profesional venga recomendado”, comentan.

Comprobar que todo es legal. Se aconseja elegir siempre la seriedad y la garantía total del servicio. En asuntos delicados, exigir una profesionalidad mínima será imprescindible.

En Avanza21 realizarán un estudio completo de las necesidades, una definición del servicio y una factura con total confianza. En caso de querer contactar con ellos, sugieren hacerlo a través del 954 277 231.

