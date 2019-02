La preparación para la certificación SCPRO destaca en el Máster en Supply Chain de EAE Business School

EAE Business School es una escuela certificada por el Council of Supply Chain Management Professionals para impartir programas de Supply Chain Management El Máster en Supply Chain Management & Logistics de EAE Business School (www.eae.es) prepara a los alumnos para la gestión de la cadena de suministro, para liderar en operaciones y logística, dominar las claves de los nuevos modelos de negocio de la e-logística, aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro e incentivar el desarrollo y la mejora de las habilidades personales y directivas.

Algunos de los puestos para los que prepara este programa es el de director de compras, director de Importación y Exportación, responsable de logística inversa, Área Manager, responsable de control de stocks, responsable de negocios con proveedores, entre otros. De media, el salario de los alumnos del máser crece un 30% tras su paso por EAE.

El máster consta en 70 créditos ECTS que se estructura en el módulo de Dirección estratégica de negocio y funciones de soporte a CDS; Estrategias, diseño y tendencias de la cadena de suministro, Global Supply Chain Planning y triple eje CDS; Ejecución en CDS: funciones de relación prioritaria con proveedores, ejecución en CDS: funciones de relaciones prioritarias con clientes. Además, cuenta con los Minors asignaturas optativas en las que se eligen las que mejor encajan en cada proyecto profesional y el Trabajo Final de Máster.

Este plan de estudios y los materiales docentes están diseñados para que los alumnos que lo deseen puedan afrontar con éxito el examen de Nivel 1 del SCPro. Además, EAE Businesss School es una escuela certificada por el Council of Supply Chain Management Professionals para impartir programas de Supply Chain Management.

El programa es eminentemente práctico con un extenso programa de visitas a empresas en las que se muestra cómo funcionan sus departamentos de Logística. En el último año se han visitado empresas como Damm, Ikea o DHL, en Barcelona, o 3M, DHL, Dimoes, Teknia o el Metro de Madrid, en Madrid. Con el Operation Management Game, el máster se adentra en los desafíos a los que se enfrenta el área de Logística de una empresa.

La empleabilidad es una de las prioridades de la Escuela y se pone a la disposición del alumno el Employment Partner Executive parar mejorar las oportunidades laborales de los perfiles directivos e incrementar su proyección profesional. Este año, como novedad, se ofrece también el servicio de EAE Building Leaders que instruye a los candidatos para superar los exigentes procesos de selección de los reclutadores de talento de las grandes compañías.

Residencial en Amsterdam

Al finalizar el período lectivo, hay la opción de realizar una estancia de dos semanas y hacer la especialidad en “Supply Chain Solutions & Challenges” en la Amsterdam School of International Business (EPAS accredited) at Amsterdam University of Applied Sciences (Holanda).

El máster se desarrolla conjuntamente con el Consejo Asesor, un órgano consultivo formado por 26 profesionales de empresas como Pepsico, Nike, DHL, Danone, Accenture, Fujitsu, Grupo Planeta, Mango o Grupo Puig, entre otras. Este máster es el segundo mejor en Logística de España, según el ranking de El Mundo.