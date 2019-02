Mad Urban Fest (#MUF2019) 2019 contará con Daddy Yankee en su cartel El Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola será el recinto que dará cabida a grupos y espectadores en un entorno único Redacción Siglo XXI

sábado, 16 de febrero de 2019, 09:01 h (CET) Fuengirola tiene una cita para los amantes de la música el próximo 1 de junio. Ese día abrirá sus puertas #MUF2019, uno de los festivales de música urbana más importantes a nivel nacional.

El Marenostrum Music Castle Park de Fuengirola será el recinto que dará cabida a grupos y espectadores en un entorno único, justo a pie de playa, con vistas increíbles y recordando algunos de los festivales más prestigiosos del mundo, que también apuestan por dotar al entorno de la personalidad que pide la música.

Desde las 17 horas que abrirá el recinto sus puertas comenzará en la localidad malagueña la cuenta atrás para empezar a escuchar música en directo desde las 19 horas, a partir de la que empezarán a desfilar por el escenario djs y artistas como Omar Montes, Clase-A, Jthyago, Los Minions, Ofi La Melodía, Alba Dreid, Ricky Guay, Laura Rubio, Xquisit Collective, Sami Duque, Samueliyo Baby, Dominik Dj, Bruno Dass, Koke Gálvez, Dj Negro, Carlos Ozuna presentado por Ariel Murillo y algunas sorpresas internacionales y también nacionales aún por confirmar.

Sin embargo, los patrocinadores, Goldcar, Chopp Playamar y Black Label Urban Grill, tienen claro que el plato fuerte será Daddy Yankee, el jefe del reggaetón que ha conseguido que medio mundo se mueva al son de canciones como Gasolina, Despacito junto con Luis Fonsi o Con Calma, su último tema en colaboración con el rapero canadiense Snow.

Y como no hay música sin baile, el festival contará con de las actuaciones de dos grandes grupos de bailes que nos harán disfrutar sobre el escenario, Shine School & Gym Victory Baile Acrobático (semifinalistas en el conocido programa Got Talent Junior en 2017.

Las entradas, que parten desde los 35€, pueden ser adquiridas en El Corte Inglés, Entradas a tu alcance, Correos, Entradasenunclick, KingOcio, Monster Ticket, Copicentro, y también en la web de los organizadores (Elegance Producciones, Estoy De Moda y Sonocon),donde también están disponibles los documentos para que los menores de edad puedan ingresar sin problema.

