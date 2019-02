Alea lanza alisado de peluquería para hacerse en casa Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 16:01 h (CET) Alea presenta Liso Pro, el kit de alisado capilar progresivo para realizarse en casa, que reduce el encrespamiento y el volumen del cabello gracias a su fórmula profesional con queratina hidrolizada de bajo peso molecular. Liso Pro penetra en la fibra capilar y la fortalece desde el interior. El kit está formado por el Sérum Liso Pro y el Elixir Mediterráneo, que mantiene y prolonga el resultado Este tratamiento capilar se basa en la formulación co-wash (base acondicionadora con propiedades lavantes) y ha sido especialmente diseñado para potenciar la acción alisadora de sus activos, que gracias a las propiedades lavantes de la base reducen el tiempo de aplicación a un sólo enjuagado, y por tanto un único secado y planchado. Esto lo diferencia del resto de alisados de queratina existentes que requieren de dos lavados, dos secados y dos planchados.

El efecto liso es progresivo con las sucesivas aplicaciones y los resultados se aprecian desde la primera aplicación. Su efecto es duradero de hasta dos meses cuando se realiza correctamente el proceso y se siguen los consejos de mantenimiento. Contiene un pigmento neutralizante desarrollado para actuar como matizador en las tonalidades amarillas propias de los tratamientos de alisado, especialmente en cabellos más claros, hace del kit de alisado Liso Pro el producto perfecto.

El kit de alisado profesional Liso Pro incluye Elixir Mediterráneo, que aporta nutrientes para mantener la vitalidad, belleza y brillo natural gracias a sus aceites esenciales: oliva. Moringa y argán.

Modo de empleo:

1. Con el cabello previamente lavado sin haber usado acondicionador y secado con una toalla, dividir el cabello en 4 partes y aplicar el producto (Sérum Liso Pro) en mechones finos con la ayuda de un peine y guantes. Masajear para emulsionar el producto. No aplicar sobre el cuero cabelludo.

2. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar sólo con agua.

3. Secar al 100% con secador y realizar un buen cepillado. Pasar la plancha en mechones finos de 6 a 10 veces por mechón.

4. Aplicar una pequeña cantidad de Elixir Mediterráneo en medios y puntas para sellar el tratamiento.

5. No lavar, ni mojar, el cabello antes de 24 horas.

Este kit está a la venta en perfumería selectiva y en los centros de El Corte Inglés de toda España.

PVPR: 17,95 euros

Más info en www.aleacosmetic.com

