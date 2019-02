Zeuko desarrolla un sistema de Mantenimiento Evolutivo de grúas y maquinaria pesada Comunicae

viernes, 15 de febrero de 2019, 15:41 h (CET) Se basa en patrones dinámicos y reduce drásticamente los fallos en funcionamiento La ingeniería Zeuko ha desarrollado un sistema de mantenimiento de grúas y maquinaria pesada, que consigue reducir drásticamente los fallos. Consiste en combinar de forma dinámica conceptos de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo para llegar a un nivel superior en el que se cruzan todos los datos, se conectan con la operativa de planta y se genera un patrón vivo. Se denomina mantenimiento evolutivo.

Las tareas de mantenimiento de las grúas y la maquinaria pesada tienen un gran impacto sobre su actividad y sobre su vida útil. Cualquier fallo que se produce en estas grandes estructuras mecánicas implica muchos y grandes perjuicios: costes elevados, improductividad, dificultad para la sustitución, tiempos de espera, etc. sin considerar los posibles accidentes que se pueden ocasionar.

El sistema de mantenimiento evolutivo de Zeuko se basa en dos aspectos. Por un lado, en ir perfilando los patrones de mantenimiento a partir de las averías que registra la maquinaria a tiempo real, de forma que se ajusta paulatinamente a la casuística particular de cada grúa o máquina. Por otro, en un conocimiento exhaustivo de la vida de este tipo de maquinaria, que el equipo de la firma acumula en su larga trayectoria trabajando con todo tipo de marcas. Este conocimiento permite a su vez personalizar el esquema de mantenimiento en función de las características particulares. “Si, por ejemplo, es una grúa portainer, sabemos que recién comprada suele tener problemas electrónicos durante un tiempo, ya que la instalación es compleja; que no van a aparecer problemas mecánicos hasta los 4 o 5 años de uso; que después hay una fase de estabilización y que cuando tiene más de 15 años surgen problemas de otra índole distinta, aparece la fatiga,etc. ” afirma Calixto Fernández, CEO de Zeuko. De esta forma, se puede llegar a definir un patrón distinto para cada grúa o máquina.

Ventajas del mantenimiento evolutivo

Este novedoso concepto, que muy pocas industrias y terminales de contenedores aplican, consigue un mayor ahorro de recursos y costes, una importante rebaja de fallos en funcionamiento y por tanto un mantenimiento más efectivo. También alarga el ciclo de vida de la maquinaria, a través de la estrecha vigilancia sobre los elementos críticos y de la sustitución progresiva de las piezas susceptibles de renovación o reposición. “En Zeuko tenemos grúas que llevan 50 años funcionado cuando la vida útil era de 15 años” afirma Calixto.

Zeuko aplica este mantenimiento evolutivo en terminales de contenedores, donde se trabaja al límite de las capacidades de las grúas. También en fábricas con maquinaria pesada, sobre todo de acero; en terminales de carga general de todo tipo; en cementeras, astilleros, y plantas donde se mueven cargas importantes.

El sistema de mantenimiento evolutivo de grúas y maquinaria pesada se define con una pauta de trabajo muy estudiada y sistemática que forma un ciclo continuo. Requiere de una adecuada inversión en recursos técnicos y humanos y, sobre todo, de un equipo experto capaz de interpretar toda la información y tomar las decisiones acertadas para conseguir los objetivos.

Zeuko es una ingeniería especializada en grúas, sistemas de elevación y maquinaria especial con una trayectoria de dos décadas pero que recoge la tradición anterior de cinco firmas que lideran el desarrollo industrial en los años cincuenta. Su actividad se enfoca principalmente a prestar servicios de valor añadido en terminales de contenedores y en la industria pesada, además de otros sectores como astilleros y centrales nucleares.

