APC by Schneider Electric y Cisco lanzan soluciones integradas de Micro Data Centers para Edge Computing

viernes, 15 de febrero de 2019, 13:53 h (CET) Aprovechando las nuevas tendencias asociadas a tecnologías de Edge Computing, Cisco y APC by Schneider Electric se unen para lanzar soluciones pre-integradas y configuradas en una infraestructura autónoma que permiten una instalación "plug-and-play" en infraestructuras Edge, que optimizan la eficiencia, los costes y los tiempos de entrega Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado nuevas soluciones de Micro Data Center basadas en la Infraestructura Hiperconvergente (HCI) HyperFlex de Cisco, para simplificar y acelerar los despliegues Edge.

Esta nueva oferta, que se lanzará en el próximo evento Cisco Live de Barcelona, permite a clientes e integradores contar con soluciones completamente integradas con la plataforma HyperFlex de Cisco y con la infraestructura de APC by Schneider Electric. Durante Cisco Live Barcelona 2019, que tendrá lugar del 28 al 31 de enero, APC by Schneider Electric estará presente en su stand para mostrar una de las soluciones que forman parte de este porfolio.

La nueva arquitectura personalizable que integra las soluciones de Cisco y APC by Schneider Electric adopta un enfoque hiperconvergente, que combina computación, almacenamiento y conexión en nodos únicos. El resultado es una solución gestionada de forma centralizada, que ayuda a las empresas a adaptarse a un entorno digital cada vez más complejo. Con su arquitectura escalable, minimiza el espacio y el uso de la energía del centro de datos, lo que redunda en un menor coste total de propiedad con respecto a una infraestructura tradicional.

Las nuevas soluciones crean una plataforma completamente integrada e interoperable con todo el centro de datos. Esta nueva gama forma parte de la familia EcoStruxure™ IT y puede ser monitorizada y gestionada de forma remota desde la plataforma digital de Schneider Electric.

"Desde Cisco estamos encantados de colaborar con APC en este lanzamiento. La hiperconvergencia es el nuevo paradigma del centro de datos, que se extiende al Cloud y al extremo de la red. Cisco HyperFlex facilita a las organizaciones esta evolución multi-cloud y Edge Computing aportando simplicidad, rendimiento y valor allí donde se encuentra el dato", destaca Antonio Gómez, Responsable de Ventas de Canal de Cisco de Barcelona.

"La hiperconvergencia tiene la capacidad de simplificar las instalaciones, de forma parecida a la nube, y creemos que en el futuro nos daremos cuenta de que HCI fue la tecnología más disruptiva de las últimas décadas," afirma Kevin Brown, SVP de Innovation y CTO, Secure Power Division de Schneider Electric. "En Schneider Electric, estamos totalmente comprometidos con nuestra alianza con Cisco y seguiremos proporcionando soluciones conjuntas para Edge Computing que ofrezcan la máxima calidad a nuestros clientes".

El lanzamiento de esta oferta viene de la mano de la certificación por parte de CISCO de la línea de producto APC NetShelter® SX con Shock Packaging para la preinstalación y envío de equipos IT Cisco Unified Computing System (UCS) integrados dentro de dicha infraestructura de APC by Schneider Electric.

Con esta certificación, APC, marca líder de infraestructura física para centros de datos en Edge y de soluciones IT integradas, ofrece a sus clientes y partners de canal la garantía de una compatibilidad de sistema probada, proporcionando más opciones que permiten contar con una mayor flexibilidad y un despliegue más rápido, ahorrando tiempo y dinero.

Para gestionar estos múltiples entornos, Cisco y Schneider Electric proporcionan la plataforma EcoStruxure™ IT integrada con Cisco UCS Manager, que simplifica la gestión de los datos y permite visualizar la infraestructura de energía en ambas plataformas a través de una única pantalla, así como la plataforma EcoStruxure Asset Advisor, un servicio de monitorización en remoto para equipos críticos, que proporciona a los operadores datos en tiempo real.

Sobre EcoStruxureTM

EcoStruxure es la plataforma y arquitectura de sistema habilitada para IoT abierta e interoperable de Schneider Electric. EcoStruxure proporciona más valor en cuanto a seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad a los clientes. EcoStruxure aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensores, cloud, analíticas y ciberseguridad para proporcionar innovación en todos los niveles. Esto incluye Productos Conectados, Edge Control y Apps, Analíticas y Servicios. EcoStruxure ha sido implementado en más de 480.000 instalaciones, con el apoyo de más de 20.000 integradores de sistema y desarrolladores, y conecta más de 1,6 millones de activos a través de más de 40 servicios digitales.

