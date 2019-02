Las Islas Baleares se abren paso hacia un turismo sostenible

Con el fin de promover el valor de la sostenibilidad, la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) ha desarrollado diversas iniciativas que contribuyen a lograr un equilibrio entre el sector turístico y la protección del patrimonio de las islas En 2018, el Gobierno de Baleares aprobó la reestructuración de la Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB) con el objetivo de reorientar su estrategia turística hacia un modelo de equilibrio entre el sector económico del turismo y la conservación del patrimonio natural y cultural. La entidad, que depende de la Vicepresidencia y Consejería de Turismo, pasó a denominarse Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB).

El posicionamiento de las Islas Baleares como destino turístico, especialmente durante el periodo estival, le otorga una amplia experiencia en el sector, convirtiéndolo en un destino pionero. Sin embargo, el incremento en el número de visitantes durante los últimos años ha traído consigo ciertos fenómenos que hacen cuestionarse la viabilidad y la sostenibilidad de la actividad turística. Por este motivo, la AETIB cuenta con dos grandes áreas de actuación: la gestión turística estratégica, para la mejora del posicionamiento internacional de Baleares, y la gestión turística sostenible, que tiene como objetivo reducir los impactos de la actividad turística, contribuyendo de igual modo a un mejor posicionamiento de las Islas Baleares como destino.

Con el fin de generar conciencia acerca del valor de ser sostenibles, se han puesto en marcha diversas iniciativas encaminadas a aunar la calidad de vida de los residentes, la protección del patrimonio natural y cultural, la capacidad de las infraestructuras y la competencia económica de una industria generadora de renta, trabajo y bienestar. Además, se ha apostado por productos turísticos desestacionalizadores con el fin de impulsar la temporada de invierno y equilibrar la temporada estival.

Estos productos estarían dentro de los ocho segmentos estratégicos turísticos (SET) que Islas Baleares desarrolla como prioritarios y que ayudan a generar una oferta más especializada según el tipo de experiencia y mejor distribuida a lo largo del año: MICE, Salud y Bienestar, Lujo, Gastronomía, Deporte, Turismo Activo, Ecoturismo y Cultura.

Una de las principales medidas adoptadas en materia de sostenibilidad turística ha sido la implantación en 2016 del llamado Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) que grava las estancias turísticas en las islas. Los ingresos recaudados a través del ITS, que cobran los alojamientos turísticos de las cuatro islas a sus huéspedes, constituyen fondos finalistas que únicamente pueden ser utilizados para los siguientes objetivos: la protección, preservación y recuperación del medio ambiente; la financiación de aquellos proyectos que contribuyan a promocionar el turismo sostenible y de temporada baja; la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural; la investigación científica acerca del cambio climático o del ámbito turístico; la mejora de la formación y la calidad de la ocupación, fomentándola en temporada baja, y la inversión y rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler social.

A través del ITS se han recaudado, desde 2016, más de 200 millones de euros y ya hay aprobados más de 150 proyectos. Además, como ejercicio de transparencia, se ha desarrollado un portal web donde los interesados podrán conocer al detalle el destino de dichos fondos, así como la totalidad de los proyectos llevados a cabo con su recaudación y el estado de ejecución de los mismos: www.illessostenibles.travel

Junto al ITS, otra de las principales acciones puestas en marcha por las Islas Baleares es el proyecto Better in Winter que persigue potenciar el turismo en temporada baja para repartir la llegada de visitantes durante todo el año y suavizar los picos de temporada alta. Se trata de un proyecto en el que sectores público y privado aúnan sus esfuerzos en promocionar aquellos productos y servicios con carácter desestacionalizador, como son la gastronomía, la cultura, el deporte, el lujo o el MICE, pues alargar la temporada mejora además la estabilidad laboral en las islas.

Por otro lado, en su compromiso con el medio ambiente, destacan también otras acciones como la Ley contra el Cambio Climático y Transición Energética, aprobada ayer por el Parlamento de las Islas Baleares y cuyo objetivo es alcanzar unas islas libres de combustibles fósiles en 2050. Pionera en la lucha contra el cambio climático en Europa, las medidas adoptadas pasan por fomentar el uso de energías renovables, estableciendo una línea de ayudas para la instalación de placas solares por parte de las empresas (200.000€); el cierre progresivo de las centrales contaminantes e iniciar el camino hacia una movilidad sostenible mediante la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la descarbonización de la circulación en las islas. Además, en verano de 2018 se aprobó un decreto para la conservación de la Posidonia Oceanica, una planta marina endémica del mar Mediterráneo de gran importancia biológica y ecológica y que constituye el principal foco de biodiversidad marina de las Islas Baleares.

http://www.illesbalears.travel

http://www.illessostenibles.travel