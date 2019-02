Back Market lanza una campaña por San Valentín para concienciar sobre el uso del teléfono móvil

A través de un vídeo de animación poética basada en los legendarios Romeo y Julieta pretende llamar la atención para dejar de lado la pantalla del teléfono por un día. Los españoles dedican de media casi 3 horas diarias a estar frente a una pantalla, sin tener en cuenta la jornada laboral, lo que supone alrededor de 90 horas al mes y alrededor de 1.100 horas al año El número de usuarios de teléfonos móviles sigue aumentando año tras año. Alrededor de 5.000 millones de usuarios disponían ya de un smartphone en 2017 y se espera que esa cifra llegue a los 5.900 millones de aquí a 2025, según un informe publicado por GSMA Intelligence el año pasado.

Una cifra que, si no deja de aumentar en el mundo, hará que el tiempo que se pasa enganchados a estos dispositivos sea cada vez mayor. Según una encuesta realizada por la Agencia Estadística de Europa (Eurostat), los españoles dedican de media casi 3 horas diarias a estar frente a una pantalla, sin tener en cuenta la jornada laboral, lo que supone alrededor de 90 horas al mes y alrededor de 1.100 horas al año.

Para recordar lo importante que es pasar tiempo con las personas a las que se quieren y no a través de una pantalla, Back Market ha lanzado un vídeo de animación poética basada en los legendarios Romeo y Julieta. Una llamada de atención para concienciar a todo el mundo esta semana y hacer que el amor traspase las pantallas, al menos por un día.

“Está claro que Romeo y Julieta son una figura referente del amor épico y dramático. No es que caigamos en clichés de San Valentín: al traducir la maldición de estos enamorados a nuestra época, en 2019, queríamos insistir en lo importante del mensaje: El teléfono debería darnos igual. Esto no beneficia mucho a nuestro modelo de negocio, pero hoy no se trata de vender, sino de ¡que zarpe el amor!” declara Vianney Vaute, cofundador de Back Market.

Desde esta compañía quieren transmitir un mensaje claro, “hoy, no hables con el móvil: habla con el corazón. Feliz San Valentín a todos”, concluyen.

Vídeos

vídeo de animación poética basada en los legendarios Romeo y Julieta