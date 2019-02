Nace Woonivers, la aplicación para comercios y turistas extracomunitarios que facilita el tax free

Los viajeros de fuera de la UE podrán solicitan la devolución del IVA de forma 100% digital, lo que aporta un plus de innovación, calidad y modernización del sector Se presenta en España Woonivers, la primera aplicación del mercado para la gestión de la devolución del IVA a los ciudadanos extracomunitarios que permite realizar el proceso completo con una experiencia totalmente digital.

El reembolso de impuestos por compras realizadas en la Unión Europea es un derecho de todos los turistas extracomunitarios. Desde el pasado 1 de enero es obligatorio que todos los comercios dispongan de la opción de emitir documentos electrónicos de reembolso de IVA, habiéndose eliminado también la cantidad mínima que el turista debe gastar -hasta julio de 2018, la devolución sólo podía ser reclamada si se superaban los 90,15€-, siendo cualquier importe susceptible de devolución.

Con el fin de ayudar al comercio y al turista a la hora de tramitar las facturas de la forma más sencilla, rápida y digital posible nace Woonivers, una tecnológica que posiciona al cliente en el centro de la cadena de valor.

Sus fundadores son Antonio Cantalapiedra, emprendedor en serie, con una reconocida carrera como directivo a nivel internacional, así como profesor en Universidades y Escuelas de negocio de primer nivel. Es imposible no identificar mytaxi app con Antonio Cantalapiedra en el Sur de Europa donde fue uno de los fundadores que lideró y escaló con éxito el proyecto como CEO hasta mediados de 2017; y Abel Navajas, reconocido profesor y especialista en estrategia, innovación y desarrollo de negocio y fintech que ha trabajado como senior manager en Global Blue y CEO de Tax Free 4U.

Ambos se han rodeado de un equipo multidisciplinar de más de 15 profesionales de alto nivel en desarrollo, programación, finanzas y marketing con el fin de impulsar y expandir el negocio a otros países.

"Nuestro objetivo es ayudar a los turistas extracomunitarios a que todo sea más sencillo cuando vienen a España. La reclamación de tasas puede ser engorrosa tanto para el viajero como para el comercio, mientras que con nuestra app sólo hace falta escanear el ticket para recibir el reembolso del IVA. De esta forma, eliminamos intermediarios y evitamos que el turista tenga que perder su tiempo esperando a que le atiendan en las aduanas",asegura Antonio Cantalapiedra, cofundador y co-CEO de Woonivers.

Gracias a Woonivers, el minorista puede contar con una plataforma online segura donde gestionar todo lo relacionado con los procesos ‘libres de impuestos’ o ‘tax free’ en un solo lugar. Esto le libera, por un lado, de la responsabilidad de la gestión, formación y documentación necesarias, y por otro, de perder un valioso tiempo que puede dedicar a optimizar su negocio.

"Se trata de una devolución que proviene del Gobierno de España, no de la propia tienda, así que el comerciante no sólo no pierde negocio, sino que puede aumentarlo, ya que al facilitar el proceso de ‘descuento’ al comprador, éste puede estar dispuesto a gastar más. Sin olvidar la imagen de servicio innovador y de calidad que ofrece a sus clientes", asegura Cantalapiedra.

Sencillo para el turista

El proceso está totalmente digitalizado, lo que significa que el turista ya no necesitará completar formularios o esperar colas en las aduanas. Lo único que tiene que hacer es descargar la app gratuita (disponible para iOS y Android) y escanear los tickets de las diferentes compras que realice durante su estancia en España. Después, al llegar al puerto o aeropuerto para regresar a su país debe buscar la máquina DIVA, un escáner autoservicio donde deberá escanear los códigos QR de sus distintas compras para completar la solicitud de devolución. Una vez ésta ha sido aprobada, recibirá un pago digital por cada compra realizada.

Los pagos se realizan de forma rápida y sencilla, y los usuarios cuentan con toda la información relativa a sus compras, reclamaciones y devoluciones en la propia app. "El proceso no solo es digital, intuitivo, rápido y mucho más organizado, sino que también elimina la necesidad de papel, de forma que el ‘tax free’ con Woonivers es también bueno para el medio ambiente", concluye Cantalapiedra.