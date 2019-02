Flor de Caña busca reforzar su brand awareness en Madrid Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:25 h (CET) La marca de ron Premium de Nicaragua está llevando a cabo una serie de acciones en la capital con el objetivo de dar a conocer su producto y que los madrileños sepan por qué es el ‘Mejor Productor de Ron del Mundo’ Flor de Caña ha desembarcado en España a lo grande. El ron Premium de Nicaragua está llevando a cabo una serie de actividades en la capital con el objetivo de dar a conocer su producto. En primer lugar, Flor de Caña ha activado un disruptivo y elegante display volcánico en el Aeropuerto Internacional de Madrid inspirado en el Volcán San Cristóbal de Nicaragua, el cual incorpora una pantalla LED de 7,5 metros de ancho por 3 metros de alto con un increíble mosaico visual de escenas de lava, explosiones de volcanes en cámara lenta, los 125 años de historia familiar de Flor de Caña y el portafolio Premium de la marca.

Tras haber pasado por New York, Atlanta, Miami y Mexico, esta activación llega a Madrid donde impactará a millones de pasajeros internacionales que podrán conocer y apreciar los elementos diferenciadores de la marca, la calidad de los rones Flor de Caña y los reconocimiento que ha obtenido la marca en competencias internacionales, como haber sido nombrado “Mejor Productor de Ron del Mundo” por la International Wine and Spirit Competition en Londres.

La segunda acción que está llevando a cabo Flor de Caña es la celebración de una nueva edición de Mixtrónomy: un encuentro exclusivo que combina el arte de la mixología y la gastronomía. Periodistas y key opinion leaders han podido disfrutar del menú exclusivo creado por Flor de Caña, una experiencia única donde exquisitos platos y excepcionales cócteles preparados con Ron se han mezclado armoniosamente.

Nicaragua: Cuna del Mejor Ron del Mundo

Osborne distribuye desde el pasado mes de febrero de 2018 el Ron Flor de Caña, nombrado “Mejor Productor de Ron del Mundo 2017” según los prestigiosos premios otorgados por la International Wine and Spirits Competition en Londres. Se trata de uno de los rones premium de mayor crecimiento en el mundo, ubicándose entre los top 5 a nivel global.

Además, Flor de Caña es una de las primeras marcas globales de destilados en recibir la certificación Fair Trade, la más prestigiosa y rigurosa a nivel global relacionada a la excelencia en condiciones laborales, oportunidad económica para los trabajadores, desarrollo comunitario y sostenibilidad ambiental. La certificación fue otorgada por Fair Trade USA después de verificar que la materia prima del ron nicaragüense es producida en cumplimiento de más de 300 estrictos estándares sociales, ambientales y laborales.

Con orígenes que datan de 1890, Flor de Caña es un ron con 5 generaciones de historia familiar, naturalmente añejado sin azúcar, aditivos o ingredientes artificiales, enriquecido por un volcán activo y destilado 100% con energía renovable. Ha sido premiado como el mejor ron del mundo en reconocidas competencias internacionales en Londres, Madrid, San Francisco y Chicago.

