La segunda edición Expobeauty&Wellness ha rendido homenaje al sector belleza y bienestar en Barcelona

jueves, 14 de febrero de 2019, 16:13 h (CET) Ha conseguido conquistar el corazón de múltiples visitantes y ser la protagonista del algunas calles en pleno corazón de la ciudad Chez Flo & TubellezApp, http://tubellezapp.com que conforman la plataforma de reserva de tratamientos de belleza y salud de modo online, celebraron el pasado 9 y 10 de febrero una edición innovadora del evento ExpoBeauty & Wellness en la galería de arte Artería, ubicada a pleno centro de la ciudad. Esta celebración, esta vez, se realiza de la mano de la agencia de marketing y comunicación Wonder World Media http://wonderworldmedia.es, nuevo partner oficial del evento, cuya función es apoyar a los profesionales del sector y ayudarles crecer con tarifas imbatibles.

Los numerosos asistentes se beneficiaron de ofertas en tratamientos de belleza, salud y bienestar, in situ y a precios low cost. En esta nueva celebración, participaron 40 stands (centros y profesionales).

La diversidad de tratamientos fue notable. Los ofertantes eran procedentes del mundo de la peluquería, barbería, terapias y productos naturales, tratamientos faciales, fisioterapeutas, quiroprácticos, entrenadores personales, etc.

También se dedicó un espacio a los amantes de la moda y joyería, donde se mostraron nuevas tendencias de temporada.

Entre los profesionales que apoyaron la iniciativa se cuentan la reconocida academia Thuya, que ofreció múltiples regalos a visitantes, Sansafitness como readaptador físico, Platmilum tuvo una gran acogida gracias a los tratamientos de biomesoterapia no invasiva, Masterlash Studio debutó con las extensiones de pestañas. También participaron Fisioesmou, centre terapéutico Sant Pau, Re-inventat, Manonelles joya, Nu Skin con tratamientos faciales exclusivos, Beauty&Wellness Center Sants centro de bienestar integral de referencia, Psio con un producto innovador de relajación etc.

No obstante, esta vez el punto de encuentro no sólo fue diseñando para dar a promover diferentes centros de cuidado y bienestar, fomentar el networking estratégico y recibir información de productos innovadores. Terra Terrae fue uno de los patrocinadores oficiales del evento y brindó una exclusiva degustación de vinos y cavas ecológicos.

Esta vez se apostó por una celebración con un elevado contenido lúdico, gracias a la presencia de profesionales del espectáculo, Dj’s, maquilladores y catas de producto. Para así, apostar por una experiencia también sensorial con espacio para la diversión de diferentes tipos de públicos.



Una vez analizada la velada, se puede concluir que ExpoBeauty & Wellness como punto de encuentro que une clientes y proveedores, sigue creciendo. Y sigue fiel a su misión: garantizar eventos únicos que aporten interés, valor y diversión a todos aquellos que lo conforman.

