'Despedidas de Soltera’ ofrece las claves para conseguir una despedida original en Barcelona

jueves, 14 de febrero de 2019, 14:49 h (CET) El equipo de ‘Despedidas de Soltera’ asegura que este tipo de festividad debe ser inolvidable, diferente y divertida. Para ello, aportan cuatro consejos para conseguir que este evento tan significativo salga a la perfección La planificación, las actividades a realizar, la originalidad o el precio son aspectos claves que se suelen pasar por alto en la organización de este tipo de actos y por esa razón, acaba siendo rutinario para la novia.

En primer lugar, es necesario planificar con cierto tiempo la despedida, ya que según asegura la empresa ‘Despedidas de Soltera’, “si contratas con varios meses de antelación, seguro que consigues precios más baratos”. Además, con la planificación de la fecha, se hace más fácil reunir a todos los asistentes.

El siguiente paso es escoger la actividad más adecuada para el acto. Lo adecuado, según informa la empresa de la ciudad condal, sería averiguar los gustos de la novia contactando con amigos y familiares. Después de haber hecho el proceso de selección, sería conveniente contactar con la novia para que conociera las actividades que se van a realizar pero siempre reservando alguna sorpresa inesperada.

La empresa ‘Despedidas de Soltera’ recomienda no caer en actividades recurrentes como ir de fiesta, opta por la originalidad, ya que como recuerdan “si simplemente viajas con las amigas a otro sitio y te vas de copas, corres el peligro de que el día de la fiesta se pierda en la memoria colectiva”. Sugieren practicar actividades diversas como Birra-bike, Room Escape, Humor Amarillo, Paint-Ball, futbolín humano, clases de surf, etc.

Para conseguir el mejor precio y abaratar la diversión, la opción que más recomiendan es escoger una fiesta organizada por empresas que dedicadas a este fin que se adaptan a todos los presupuestos.

Acerca de Despedidas de Soltera

“Dentro del sector del ocio y entretenimiento, es nuestra humilde aspiración la de servir exitosamente con creatividad, inspiración y lealtad, de manera que aquellos que han sido servidos puedan sentir sus sueños convertidos en realidad”.

Su equipo con años de experiencia en la organización de eventos y despedidas de solteras, realizan su trabajo para organizar una noche o un día especialmente pensado para cada persona. "La despedida de soltera en Barcelona cuando tú quieras, como tú quieras", es su lema.

Se ofrecen todo tipo de alternativas: despedidas de solteras cómicas, temáticas, eróticas, en un restaurante, en una discoteca, o en cualquier lugar para que sus clientes y sus invitadas disfruten de una fiesta inolvidable.

