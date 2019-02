ARHOE inicia una investigación social para analizar el estado de la conciliación y la igualdad en España Comunicae

jueves, 14 de febrero de 2019, 14:29 h (CET) Con esta iniciativa, que desarrolla ARHOE, y subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (convocatoria IRPF 2018), se pretende sensibilizar a la sociedad sobre esta materia y realizar propuestas orientadas a promover buenas prácticas en pro de la consecución de una conciliación real, presidida por la igualdad y la corresponsabilidad ARHOE- Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha iniciado el programa ´Conciliación de la vida laboral y personal: igualdad y corresponsabilidad´. Esta iniciativa, subvencionada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (convocatoria IRPF 2018), tiene por objetivos conocer la percepción que tienen las personas respecto a la conciliación de su vida laboral y personal (pensamientos, sentimientos, barreras, alternativas); el nivel de corresponsabilidad que existe entre los hombres, así como su orientación hacia esta; la visión que del problema y de su resolución tienen las organizaciones empresariales, sindicatos, empresas, tercer sector, Administración pública y Gobierno; y el enfoque que sobre estas mismas cuestiones tienen expertos en materia de conciliación e igualdad.

El programa se está desarrollando a través de cinco líneas principales:

La encuesta online ¿Está satisfecho/a con la conciliación de su vida laboral, familiar y personal? Con las respuestas al cuestionario se pretende conocer la percepción que, tanto hombres como mujeres, tienen de su conciliación: nivel de satisfacción, dificultades para alcanzarla y propuestas para reducir dicho desequilibrio y mejorar su calidad de vida. Con un enfoque de género, se busca también conocer las diferencias entre hombres y mujeres, invitando a quien responde a reflexionar sobre esta materia. Así pues, crear consciencia sobre lo que se hace, lo que no se hace y promover cambios, es otro de los propósitos de este cuestionario.

Elaboración de un estudio documental basado en informes e investigaciones anteriores de la entidad, que aporten un mayor conocimiento sobre el objeto de estudio.

Entrevistas en profundidad con expertos del ámbito de la Administración pública, los sindicatos, las organizaciones empresariales y el tercer sector

Grupo de discusión con representantes de diferentes áreas, que junto a las entrevistas en profundidad y la revisión documental, proporcionarán otras fuentes de conocimiento.

Difusión a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación del trabajo realizado, que pretende sensibilizar, así como favorecer propuestas para promover el cambio hacia una conciliación igualitaria y, por lo tanto, corresponsable para alcanzar un mayor bienestar de las personas y de la sociedad.

En palabras de José Luis Casero, presidente de ARHOE, "el programa que hemos iniciado nos permite seguir trabajando y recogiendo mejoras a nuestras propuestas y que puedan revertir a la sociedad, ya que creemos que la conciliación, la igualdad y la corresponsabilidad son cuestiones que nos afectan a todos, pero principalmente a las mujeres", porque "es en ellas —se lamenta Casero— en quienes sigue recayendo el mayor peso en las tareas de cuidado y domésticas, y además durante más tiempo, tal y como se constata en diferentes estudios de la asociación".

"La corresponsabilidad, junto a la modificación de los roles tradicionales de mujeres y hombres, respecto a su implicación en la familia, el hogar y el trabajo, se hace imprescindible para construir una nueva organización del sistema social y económico, donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio y el tiempo personal", concluye el presidente de ARHOE.

Sobre ARHOE

ARHOE- Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

